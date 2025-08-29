Podcast – Λίμνη Βικτόρια: Η βασίλισσα της Αφρικής

Πόσα μέρη στον πλανήτη δεν τα έχει αγγίξει ο τουριστικός οίστρος, δεν έχουν καταπατηθεί από ορδές τουριστών, που αλλοιώνουν ανεπιστρεπτί τον χαρακτήρα τους;

Στο κέντρο της Αφρικής, ανάμεσα στην Τανζανία, την Ουγκάντα και την Κένυα, η λίμνη Βικτόρια διατηρεί ανέπαφο τον μύθο της, όπως τον κουβάλησε στα μάτια μας ο Τζον Χιούστον, με την ταινία του «Η βασίλισσα της Αφρικής».

Με όχημα, λοιπόν, τη φαντασία μας, ξεκινούμε να ταξιδέψουμε για εκεί όπου κάποτε πλέχτηκε μια από τις πιο ωραίες κινηματογραφικές ιστορίες, ανάμεσα στον Χάμφρεϊ Μπόγκαρντ και στην Κάθριν Χέπμπορν. Μια έλξη ετερώνυμων, όπως αυτή που ασκεί η μυθική ταινία πάνω μας, ακόμη και σήμερα.

Μόνον που για να προσεγγίσεις τον τόπο των ονείρων σου, πρέπει να διέλθεις με το χαρακτηριστικό λεωφορείο της διαδρομής, μέσα απ’ όλα τα χωράφια και τους χωματόδρομους της περιοχής, στριμωγμένος ανάμεσα σε ανθρώπους, μπαγκάζια, κι έναν ιδιότυπο εχθρό…

Διαβάστε επίσης

Podcast – Γιώργος Σκαμπαρδώνης: «Στη λογοτεχνία, εξαρτάται πώς θα σφηνώσεις τις λέξεις»

Podcast – Βασίλης Λέκκας: «Για τα 100 χρόνια του Μάνου Χατζιδάκι δεν γίνονται όσα πρέπει»

Podcast – Ορφέας Περίδης: «Τα βάσανά μου, τα κάνω τραγούδια»