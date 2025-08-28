Podcast – Γιώργος Σκαμπαρδώνης: «Στη λογοτεχνία, εξαρτάται πώς θα σφηνώσεις τις λέξεις»

Κυκλοφορεί εδώ και μερικούς μήνες η νέα συλλογή διηγημάτων του κορυφαίου διηγηματογράφου με τίτλο «Φάλτσα κεφαλής», 16 διηγήματα από τις εκδόσεις Πατάκη. Με αυτή την αφορμή o συγγραφέας μίλησε στο topontiki.gr.

Εξήγησε με τον μοναδικό του χαρακτηριστικό τρόπο την επιλογή του τίτλου της συλλογής και μεταξύ άλλων είπε: «Μια φάλτσα επιλογή σε φέρνει στο σωστό δρόμο».

Αναφέρθηκε στο τρόπο συγγραφής των διηγημάτων του, τη γλώσσα που χρησιμοποιεί, έτσι ώστε να απεικονίζεται το προσωπικό του ύφος λέγοντας: «Θέλω αυτός που με διαβάζει μέσα σε λίγες αράδες να καταλαβαίνει ότι εγώ είμαι ο συγγραφέας».

Όσο για τις επιρροές σχετικά με το έργο του, είπε ότι είναι πολλές και διαφορετικές.

Ακόμη ο συγγραφέας του «Ουζερί Τσιτσάνης» σχολίασε τις μουσικές του προτιμήσεις και τους αγαπημένους του καλλιτέχνες και στάθηκε ιδιαίτερα στον ράπερ Λεξ.

Ακόμη με «γλαφυρό» τρόπο εξήγησε γιατί οι καλλιτέχνες της Θεσσαλονίκης είναι κυρίως οπαδοί της ομάδας του Ηρακλή, επισημαίνοντας παράλληλα την κοινωνική προέλευση των οπαδών του ΠΑΟΚ και του Άρη.

Τέλος μίλησε με μεγάλο ενθουσιασμό για την λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης λέγοντας ότι «λυτρώθηκε» η πόλη του από το κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Διαβάστε επίσης

Podcast – Βασίλης Λέκκας: «Για τα 100 χρόνια του Μάνου Χατζιδάκι δεν γίνονται όσα πρέπει»

Podcast – Ορφέας Περίδης: «Τα βάσανά μου, τα κάνω τραγούδια»

Podcast – Κάποτε τα λεωφορεία είναι ταλαιπωρία