Βασίλης Κεχαγιάς ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ

22.08.2025 08:00

Podcast – Κάποτε τα λεωφορεία είναι ταλαιπωρία

22.08.2025 08:00
podcast-kexagias-site-3-1

Εκτός από τις μεγάλες αποστάσεις που έχει να διανύσει κάποιος, ταξιδεύοντας στην Ινδία και τη γύρω περιοχή, έχει να καλύψει και μια τεράστια απόσταση σε ό,τι ο δυτικός ταξιδιώτης γνωρίζει ως λεωφορείο.

Διότι υπάρχουν περιοχές του πλανήτη, όπου αυτό το οποίο συναντά σε φωτογραφίες ή σε ντοκιμαντέρ, γίνεται πραγματικότητα. Άνθρωποι και ζωντανά μαζί, στοιβαγμένοι σε κατσαρόλες που κυλάνε, δρόμοι που για να τους διανύσεις, ξεπερνάς ένα απροόπτο σε κάθε στροφή. Και οδήγηση χωρίς καμία αναφορά σε Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Μόνος νόμος, το ένστικτο.

Αλλά και στη Γουατεμάλα τα πράγματα δεν είναι καλύτερα. Στις στροφές του σβησμένου ηφαίστειου Ατιτλάν δεν είναι πάντα αριστοτέχνης ο οδηγός. Είναι σίγουρα, όμως, ο εισπράκτορας – αίλουρος, καθώς έχει βρεί τον πιο περίεργο τρόπο να μη γλιτώνει κανένας επιβάτης το αντίτιμο του εισιτηρίου.

