search
ΠΕΜΠΤΗ 21.08.2025 09:57
search
MENU CLOSE
PODCASTS

Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

21.08.2025 08:00

Podcast – Μίνως Μάτσας: «Έσκαψα για να ανακαλύψω τα ρεμπέτικα… δεν τα αγιοποιώ»

21.08.2025 08:00
PODCAST MATSAS SITE 21.08

Σε συνέχεια του περσινού sold out στο Ηρώδειο, ο Μίνως Μάτσας παρουσιάζει τον δεύτερο κύκλο: «Τα Ρεμπέτικα II+ Fado Tango & Blues, Τα τραγούδια του κόσμου» την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου πάλι στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού.

Με αυτή την αφορμή ο συνθέτης μίλησε στο topontiki.gr. Εξήγησε ότι πρόκειται για μουσικές παραδόσεις από διαφορετικά μήκη και πλάτη της γης που εκφράζουν τις ίδιες εμπειρίες και συναισθήματα, τον πόνο, τη φτώχεια, την αγάπη, τον χωρισμό, τη νοσταλγία, τη μοναξιά, τον έρωτα και την ελπίδα. Η μουσική όμως είναι μία. Μας ενώνει, μας δονεί, μας συγκινεί, μας συναρπάζει, από όπου κι αν προέρχεται, αρκεί να έχει αλήθεια.

Είπε επίσης ότι η σχέση του με το ρεμπέτικο είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία της οικογένειάς του. Ο παππούς του, Μίνως Μάτσας, διευθυντής της ιστορικής Odeon-Parlophone, υπήρξε καθοριστική φυσιογνωμία για την ανάδειξη του είδους. Μέσα σε δύσκολες εποχές και ενάντια σε κοινωνικές προκαταλήψεις, τόλμησε να ηχογραφήσει και να κυκλοφορήσει τα πρώτα τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη και στη συνέχεια να υποστηρίξει το έργο των μεγαλύτερων δημιουργών του ρεμπέτικου.

Ο ίδιος ο συνθέτης χαρακτήρισε τα ρεμπέτικα τραγούδια σαν τους «βράχους των βουνών και της θάλασσας». Ακόμη τόνισε ότι δεν αγιοποιεί τα τραγούδια αυτά, τα προσεγγίζει όμως με σεβασμό. Τέλος κατέληξε ότι δεν τα ήξερε αυτά τα τραγούδια, όμως «έσκαψα για να τα βρω» κι έτσι να παρουσιάσει και φέτος μια ολοκληρωμένη μουσική πρόταση που έχει στόχο την αληθινή, βιωματική αναμέτρηση με ένα είδος που συνεχίζει να ζει, να εμπνέει και να συγκινεί.

Διαβάστε επίσης

Podcast – Βίκυ Σταυροπούλου: «Η κόρη μου Δανάη Μπάρκα δοκιμάστηκε στον πιο σκληρό τομέα, στην τηλεόραση»

Podcast – Τήνος: Καλή Παναγιά – κι όχι μόνο

Podcast – Μιχάλης Οικονόμου: «Κρέοντας είναι ο Τράμπ που καταργεί δικαιώματα ανθρώπων»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
karavatou_katerina_ndp
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: Άγνωστος μιλούσε σε πλατφόρμα gaming με τον γιο της – «Τρελάθηκα, έπαθα σοκ»

fantasmata new
MEDIA

Star: Σειρές μυθοπλασίας στη λογική «ουκ εν τω πολλώ το ευ» για τη σεζόν 2025-2026

mitsotakis_tsipras
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άτυπη «κόντρα» Μητσοτάκη – Τσίπρα

DylanWalsh
LIFESTYLE

Dylan Walsh: Σοβαρό τροχαίο για τον ηθοποιό του «Nip/Tuck»

asthenoforo_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ευρυτανία: Νεκρός 56χρονος – Τραυματίστηκε θανάσιμα στην προσπάθειά του να ποτίσει τα χωράφια με νερό από το ποτάμι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
elvo
BUSINESS

Σε ισραηλινά χέρια η ΕΛΒΟ - Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ελληνικής αμυντικής εταιρείας από την SK Group

livathinou_2008_1460-820_new
MEDIA

Action24: Απρόσμενη αποχώρηση παρουσιάστριας

tourismos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Guardian: «Ταϊλάνδη της Ευρώπης» η Ελλάδα - Οι ξένοι κάνουν ονειρεμένες διακοπές, αλλά οι ντόπιοι δεν μπορούν

limeniko
ΕΛΛΑΔΑ

Zωντανοί πάνω σε βράχο εντοπίστηκαν ο 12χρονος και ο 20χρονος που είχαν πάει για ψαροντούφεκο στη Χαλκιδική

ARIEL
LIFESTYLE

Άριελ Κωνσταντινίδη για πρώην σύντροφο: «Δέχεσαι να μην είναι δικό σου, το παιδί, όμως να το μεγαλώσουμε μαζί;» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 21.08.2025 09:47
karavatou_katerina_ndp
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: Άγνωστος μιλούσε σε πλατφόρμα gaming με τον γιο της – «Τρελάθηκα, έπαθα σοκ»

fantasmata new
MEDIA

Star: Σειρές μυθοπλασίας στη λογική «ουκ εν τω πολλώ το ευ» για τη σεζόν 2025-2026

mitsotakis_tsipras
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άτυπη «κόντρα» Μητσοτάκη – Τσίπρα

1 / 3