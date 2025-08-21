Podcast – Μίνως Μάτσας: «Έσκαψα για να ανακαλύψω τα ρεμπέτικα… δεν τα αγιοποιώ»

Σε συνέχεια του περσινού sold out στο Ηρώδειο, ο Μίνως Μάτσας παρουσιάζει τον δεύτερο κύκλο: «Τα Ρεμπέτικα II+ Fado Tango & Blues, Τα τραγούδια του κόσμου» την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου πάλι στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού.

Με αυτή την αφορμή ο συνθέτης μίλησε στο topontiki.gr. Εξήγησε ότι πρόκειται για μουσικές παραδόσεις από διαφορετικά μήκη και πλάτη της γης που εκφράζουν τις ίδιες εμπειρίες και συναισθήματα, τον πόνο, τη φτώχεια, την αγάπη, τον χωρισμό, τη νοσταλγία, τη μοναξιά, τον έρωτα και την ελπίδα. Η μουσική όμως είναι μία. Μας ενώνει, μας δονεί, μας συγκινεί, μας συναρπάζει, από όπου κι αν προέρχεται, αρκεί να έχει αλήθεια.

Είπε επίσης ότι η σχέση του με το ρεμπέτικο είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία της οικογένειάς του. Ο παππούς του, Μίνως Μάτσας, διευθυντής της ιστορικής Odeon-Parlophone, υπήρξε καθοριστική φυσιογνωμία για την ανάδειξη του είδους. Μέσα σε δύσκολες εποχές και ενάντια σε κοινωνικές προκαταλήψεις, τόλμησε να ηχογραφήσει και να κυκλοφορήσει τα πρώτα τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη και στη συνέχεια να υποστηρίξει το έργο των μεγαλύτερων δημιουργών του ρεμπέτικου.

Ο ίδιος ο συνθέτης χαρακτήρισε τα ρεμπέτικα τραγούδια σαν τους «βράχους των βουνών και της θάλασσας». Ακόμη τόνισε ότι δεν αγιοποιεί τα τραγούδια αυτά, τα προσεγγίζει όμως με σεβασμό. Τέλος κατέληξε ότι δεν τα ήξερε αυτά τα τραγούδια, όμως «έσκαψα για να τα βρω» κι έτσι να παρουσιάσει και φέτος μια ολοκληρωμένη μουσική πρόταση που έχει στόχο την αληθινή, βιωματική αναμέτρηση με ένα είδος που συνεχίζει να ζει, να εμπνέει και να συγκινεί.

