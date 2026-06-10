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10.06.2026 16:17

Κύκλωμα στις πολεοδομίες: Προφυλακιστέοι οι έξι κατηγορούμενοι – Ο τρόπος δράσης τους

10.06.2026 16:17
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Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι έξι κατηγορούμενοι για το κύκλωμα διαφθοράς που δρούσε στις πολεοδομίες της Αττικής.

Οι συνομιλίες που κατέγραψε ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ. αποκαλύπτουν μια καλά οργανωμένη εγκληματική δράση με συγκεκριμένη δομή και διακριτούς ρόλους.

Οι απολογίες διήρκησαν από τις 11 το πρωί της Τρίτης έως και τα μεσάνυχτα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Οι έξι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες, ωστόσο, δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα, οι οποίοι αποφάσισαν την προφυλάκισή τους μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Στο άκουσμα της απόφασης μία γυναίκα αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Ο τρόπος δράσης του κυκλώματος

Οι 6 συλληφθέντες κατηγορούνται για συγκρότηση, διεύθυνση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται 30 άτομα. Τα νήματα φέρονται να κινούσαν υπάλληλος της Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Γαλατσιου και ο σύζυγος της, που είναι υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και πρόσφατα καθαιρεθείς από την Πολεοδομία Κηφισιάς.

Το κύκλωμα δρούσε τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2025 σε Κηφισιά, Μαρούσι και Γαλάτσι. Μέχρι στιγμής έχουν διακριβωθεί τουλάχιστον 29 περιπτώσεις δωροληψίας ενώ μετά από έρευνες εντοπίστηκε και κατασχέθηκε χρηματικό ποσό που ξεπερνάει τις 300.000 ευρώ.

Ζητούσαν από πολίτες 1.000-30.000 ευρώ, για να μειώσουν πρόστιμα σε αυθαίρετα, για να εξετάσουν οικοδομικές άδειες με προτεραιότητα και να τακτοποιήσουν κάθε είδους εκκρεμότητες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα χρήματα για τις παράνομες διευθετήσεις φέρονται να παραδίδονταν ακόμη και μέσα σε κουτιά γλυκών, προκειμένου να μην κινήσουν υποψίες.

Τα χρήματα αφορούσαν, μεταξύ άλλων:

  • «Τακτοποιήσεις» αυθαίρετων κατασκευών.
  • Έκδοση οικοδομικών αδειών.
  • Μείωση ή διαγραφή προστίμων.
  • Διευθέτηση πολεοδομικών και διοικητικών εκκρεμοτήτων κάθε είδους.

Σε βάρος των έξι συλληφθέντων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για σειρά κακουργηματικών και πλημμεληματικών πράξεων, μεταξύ των οποίων:

  • Συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.
  • Δωροληψία υπαλλήλου κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση από κοινού.
  • Δωροδοκία κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση από κοινού.
  • Παράβαση καθήκοντος.
  • Διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
  • Εμπορία επιρροής.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 10.06.2026 17:59
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