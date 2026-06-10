Κρήτη: Με γκλίτσα το θανατηφόρο χτύπημα στον Αλέξανδρο Δασκαλάκη – Στη δικογραφία Γιακουμάκη το όνομα ενός εκ των συλληφθέντων

Ένα χτύπημα στο κεφάλι με γκλίτσα φαίνεται πως ήταν το μοιραίο για τον 49χρονο κτηνοτρόφο Αλέξανδρο Δασκαλάκη από το Απεσωκάρι Ηρακλείου Κρήτης, ο οποίος έχασε τη μάχη για τη ζωή ύστερα από 21 ημέρες νοσηλείας, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του σε επίθεση που δέχθηκε στις αρχές Μαρτίου.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί τρεις άνδρες, ηλικίας 59, 57 και 32 ετών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εμπλοκή στον ξυλοδαρμό που οδήγησε στον θάνατο του κτηνοτρόφου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όνομα του 32χρονου κατηγορουμένου περιλαμβανόταν στο παρελθόν στη δικογραφία που είχε σχηματιστεί για την υπόθεση του φοιτητή Βαγγέλη Γιακουμάκη, η οποία είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας δείχνουν ότι το πρωί της 1ης Μαρτίου, στις 11:22, ο 49χρονος αναχώρησε από την κατοικία του με τη μοτοσικλέτα του. Αρχικά μετέβη σε κατάστημα για να προμηθευτεί καφέ και τρόφιμα, τα οποία επρόκειτο να παραδώσει σε εργαζόμενο που απασχολούσε σε κοντινό αγροτεμάχιο.

Λίγο αργότερα επέστρεψε στο σπίτι του σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση. Έφερε εμφανή τραύματα, αιμορραγούσε από τη μύτη, τα ρούχα του ήταν λερωμένα, ενώ παρουσίαζε έντονη σύγχυση και απώλεια προσανατολισμού.

Ο 49χρονος αρχικά διεκομίσθη στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, ωστόσο η κλινική του εικόνα επιδεινώθηκε γρήγορα. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου υπεβλήθη σε κρανιεκτομή εξαιτίας σοβαρού κατάγματος στο κρανίο και νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Παρέμεινε εκεί μέχρι τις 22 Μαρτίου 2026, όταν υπέκυψε στα τραύματά του.

Η ιατροδικαστική εξέταση απέδωσε τον θάνατό του σε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, οι οποίες, σύμφωνα με τα ευρήματα, είναι συμβατές με πλήγμα στο κεφάλι από θλων όργανο.

Πώς έφτασαν οι Αρχές στις τρεις συλλήψεις

Η προανάκριση που διενεργήθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού και την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου, σε συνδυασμό με καταθέσεις μαρτύρων, υλικό από κάμερες και αναφορές συγγενικών προσώπων του θύματος, οδήγησε τις Αρχές στην ταυτοποίηση τριών κτηνοτρόφων της περιοχής ως εμπλεκομένων στην επίθεση.

Κατά το κατηγορητήριο, ο 57χρονος φέρεται να είχε τον ρόλο του ηθικού αυτουργού, ενώ οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να ενήργησαν κατόπιν δικής του παρότρυνσης.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο 59χρονος και ο 32χρονος, γιος του 57χρονου, επιτέθηκαν στον 49χρονο στο χρονικό διάστημα μεταξύ 11:22 και 11:30 το πρωί της 1ης Μαρτίου. Σύμφωνα με την έρευνα, το θύμα δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι με γκλίτσα ή άλλο παρόμοιο αντικείμενο.

Το πρωί της Τετάρτης 10 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση από στελέχη του Τμήματος Ασφαλείας Μεσσαράς και της ΟΠΚΕ, κατά την οποία οι τρεις άνδρες προσήχθησαν.

Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν στην κατοικία και στις εγκαταστάσεις κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης του 52χρονου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν μία κυνηγετική καραμπίνα μάρκας Mossberg διαμετρήματος 12GA μαζί με 14 φυσίγγια, ένα μαχαίρι συνολικού μήκους 27 εκατοστών, καθώς και επιπλέον φυσίγγια του ίδιου διαμετρήματος. Παράλληλα, βρέθηκαν δύο ποιμενικές ράβδοι, η μία μέσα σε όχημα που ανήκει στη σύζυγό του και η δεύτερη σε ποιμνιοστάσιο.

Κατά τον έλεγχο του ζωικού κεφαλαίου διαπιστώθηκε ότι διατηρούσε 679 προβατοειδή, εκ των οποίων τα 160 δεν έφεραν ενώτια αναγνώρισης. Επιπλέον, σε χώρους της εκμετάλλευσής του εντοπίστηκαν επτά κριοί και 56 αρνιά χωρίς τα προβλεπόμενα ενώτια, ενώ κατασχέθηκαν και δύο κινητά τηλέφωνα.

Στο σπίτι του 32χρονου οι αστυνομικοί βρήκαν δύο παραδοσιακά κρητικά μαχαίρια με ξύλινες θήκες και κοκάλινες λαβές, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο, τα οποία επίσης κατασχέθηκαν.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών, ενώ η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού και να διερευνηθεί ενδεχόμενη τέλεση πρόσθετων αδικημάτων.

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