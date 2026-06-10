Αίγιο: Αναβλήθηκε για την Πέμπτη η δίκη του Τζέιμς Δαλαμάγκα που αναζητούνταν για 27 χρόνια, για έναν φόνο το 1999 στο Σίδνεϊ

Αναβλήθηκε η δίκη του 56χρονου Τζέιμς Δαλαμάγκα για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και ψευδή κατάθεση, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol Αυστραλίας, για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας.

Ο Δαλαμάγκας εντοπίστηκε και συνελήφθη σε κοινότητα στο Αίγιο.

Επίσης, κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία ήταν ο 86χρονος πατέρας του και η 47χρονη σύντροφός του. Η δίκη στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αιγίου αναβλήθηκε, λόγω της αποχής των δικηγόρων.

Το δικαστήριο όρισε νέα δικάσιμο για αύριο Πέμπτη, ενώ μέχρι τότε και οι τρεις παραμένουν στην αστυνομική υποδιεύθυνση Αιγίου.

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