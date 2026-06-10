Χανιά: Βυθίζεται το «Φολέγανδρος» του Πολεμικού Ναυτικού για να γίνει καταδυτικό πάρκο

Ένα εντυπωσιακό καταδυτικό πάρκο, το μεγαλύτερο στη χώρα, δημιουργείται στη θαλάσσια περιοχή Ομπρόσγιαλος των Χανιών με ναυάγια πλοίων.

Με τη βύθιση του παροπλισμένου πλοίου «Α/Β Φολέγανδρος» προχωρά ένα από τα σημαντικότερα έργα εναλλακτικού τουρισμού στα Χανιά και στην Κρήτη, καθώς το νέο καταδυτικό πάρκο αναμένεται να αποτελέσει βασικό πόλο έλξης για δύτες και επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα, το μουσείο ναυαγίων ενισχύει το μοντέλο του καταδυτικού τουρισμού, το οποίο έχει θετικό αποτύπωμα στην περιοχή.

Η επιχείρηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη εντός του οριοθετημένου Καταδυτικού Πάρκου Αποκορώνου, με τη συνδρομή του Ναυστάθμου Κρήτης, του Λιμενικού Σώματος και του Δήμου Αποκορώνου.

Για λόγους ασφαλείας θα εφαρμοστούν αυστηρά μέτρα στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή με πλήρη απαγόρευση προσέγγισης, παραμονής και διέλευσης κάθε είδους σκάφους σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου από το σημείο της επιχείρησης.

Παράλληλα, η περιοχή θα τελεί υπό συνεχή επιτήρηση από τις πρώτες πρωινές ώρες έως και την ολοκλήρωση των εργασιών.

Ο δήμος καλεί ιδιοκτήτες σκαφών, επαγγελματίες της θάλασσας, αλιείς, δύτες και χρήστες μέσων θαλάσσιας αναψυχής να συμμορφωθούν με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας.

Η πόντιση του «Φολέγανδρος» θεωρείται κομβικό βήμα για την ολοκλήρωση του Καταδυτικού Πάρκου Αποκορώνου και εντάσσεται στη στρατηγική ανάπτυξης ειδικών μορφών τουρισμού στην περιοχή

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