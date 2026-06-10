Κύκλωμα στις πολεοδομίες: Έπαιρναν χρήματα μέσα σε κουτιά γλυκών – Σε έργα τέχνης «μετέτρεπαν» τα λεφτά δωροληψίας

Δεν έχουν τέλος τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το κύκλωμα που δρούσε στις πολεοδομίες και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί από την εισαγγελία ποινική δίωξη για: Συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία υπάλληλου κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση από κοινού, δωροδοκία κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση από κοινού, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και εμπορία επιρροής άπαξ και κατ’ εξακολούθηση.

Χθες οι έξι κατηγορούμενοι πήραν τον δρόμο για τη φυλακή μετά τις πολύωρες απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή Διαφθοράς, καθώς κρίθηκαν προφυλακιστέοι για την εμπλοκή τους στην υπόθεση.

Ο τρόπος δράσης τους

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ηγετικό ρόλο στη φερόμενη εγκληματική οργάνωση αποδίδεται σε ένα ζευγάρι, το οποίο κατείχε θέσεις-κλειδιά κυρίως στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και σε άλλους τομείς της δημόσιας διοίκησης.

Παράλληλα, σημαντικός φέρεται να ήταν και ο ρόλος των υπόλοιπων τεσσάρων βασικών κατηγορουμένων, οι οποίοι είχαν ενεργό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος.

Από τους πολίτες ζητούσαν από 1.000 μέχρι και 30.000 ευρώ, για να μειώσουν πρόστιμα σε αυθαίρετα, για να εξετάσουν οικοδομικές άδειες με προτεραιότητα και να τακτοποιήσουν κάθε είδους εκκρεμότητες σχετικά με οικόπεδα και οικοδομές.

Σε κουτιά με γλυκά

Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να ζητούσαν χρηματικά ποσά προκειμένου να διευθετούν πολεοδομικές υποθέσεις, όπως η νομιμοποίηση αυθαιρέτων, η έκδοση οικοδομικών αδειών και η μείωση προστίμων.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, τα χρήματα για τις παράνομες διευθετήσεις φέρονται να παραδίδονταν ακόμη και μέσα σε κουτιά γλυκών, προκειμένου να μην κινήσουν υποψίες.

Κατά το κατηγορητήριο, τα παράνομα κέρδη από τη δράση του κυκλώματος ήταν ιδιαίτερα υψηλά, ενώ ένας εκ των κατηγορουμένων φέρεται να προχωρούσε σε νομιμοποίηση εσόδων μέσω της αγοράς έργων τέχνης.

Όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται κατά τις απολογίες τους, ωστόσο οι ισχυρισμοί τους δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα, με αποτέλεσμα να κριθούν προφυλακιστέοι.

Η έρευνα των αρχών, πάντως, δεν σταματά εδώ, καθώς στη δικογραφία περιλαμβάνονται τα ονόματα και άλλων προσώπων που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών για πιθανή εμπλοκή στην υπόθεση.

Διαβάστε επίσης

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Τα Παιδικά Χωριά SOS αναλαμβάνουν την μίσθωση της κατοικίας που μένουν τα παιδιά του θύματος

Αιγάλεω: Μεθυσμένος οδηγός φορτηγού πήρε παραμάζωμα 6 παρκαρισμένα αυτοκίνητα

Αγριογούρουνο «παίζει μπάλα» στη Λαμία σε ένα απίθανο βίντεο