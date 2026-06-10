Αγριογούρουνο έγινε… μπαλαδόρος σε χωράφι στη Λαμία, όταν βρήκε μπροστά του μια παρατημένη μπάλα ποδοσφαίρου και δεν… μπόρεσε να αντισταθεί.

Το περιστατικό κατέγραψαν κάτοικοι της περιοχής σε βίντεο, αποτυπώνοντας το αγριογούρουνο να… κοντρολάρει τη μπάλα στο χωράφι, πριν τελικά αποφασίσει ότι μάλλον δεν θα… κάνει καριέρα στο ποδόσφαιρο και φύγει.

Το βίντεο πάντως κάνει γενικά… καριέρα.

Δείτε το:

#mundial #nature #fifa #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος – LamiaReport.gr @lamiareport.gr Στη βόρεια Λαμία βρέθηκε το νέο ταλέντο του ελληνικού ποδοσφαίρου… και έχει μουσούδα! 🐗⚽ Ένα αγριογούρουνο εντόπισε παρατημένη μπάλα σε χωράφι, κούνησε χαρούμενο την ουρά του, την “κοντρόλαρε” με τη μουσούδα και χάθηκε ντριμπλάροντας μέσα στις ελιές… Άγνωστο μέχρι στιγμής τι απέγινε η μπάλα. Οι σκάουτερ πάντως έχουν ήδη ενημερωθεί. Όλα τα μεγάλα ταλέντα πάντως γεννιούντε στις αλάνες και τα χωράφια… 😄 #football

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