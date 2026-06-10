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10.06.2026 09:45

Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Συνελήφθη για οπλοκατοχή ο Ιταλός σύντροφος της 56χρονης

10.06.2026 09:45
aigio new

Αν και δεν έχει ομολογήσει διπλή δολοφονία, ο Ιταλός από το Αίγιο συνελήφθη από τις Αρχές με την κατηγορία της οπλοκατοχής.

Η σύλληψη έγινε για το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο τα οποία κατείχε παράνομα και το αεροβόλο είναι αυτό με το οποίο πυροβολήθηκε ο 26χρονος γιος της συντρόφου του.

Ο Ιταλός από την ώρα της προσαγωγής του έπεφτε σε αντιφάσεις για την διπλή δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της.

Αρχικά είπε πως ξύπνησε και τους βρήκε νεκρούς, όμως οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει μία μπλούζα του 65χρονου η οποία φαίνεται να είχε πλυθεί και εξετάζουν μήπως βρεθούν πάνω της ίχνη αίματος.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 10.06.2026 10:41
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