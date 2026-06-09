Αίγιο: «Πήγα στο δωμάτιο και τους βρήκα νεκρούς» – Το κίνητρο του διπλού φονικού, η μπλούζα του 65χρονου και η ιατροδικαστική

Στα εγκληματολογικά εργαλεία της ΕΛΑΣ έχουν σταλεί το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που χρησιμοποιήθηκαν για τη δολοφονία της 54χρονης και του 26χρονου γιου της στο Αίγιο

Παράλληλα, οι αστυνομικοί περιμένουν και τα αποτελέσματα από τις έρευνες που έγιναν μέσα και έξω από την μονοκατοικία για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό, ενώ ένα ακόμα στοιχείο που εξετάζεται είναι μία μπλούζα που φέρει ίχνη από αίμα.

Στο πλαίσιο πάντα των ερευνών, αναμένεται το οριστικό πόρισμα της ιατροδικαστικής έρευνας, τόσο για την ακριβή ώρα θανάτου μητέρας και γιου, όσο και για τις ακριβείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες βρήκαν τραγικό τέλος.

Επίσης, οι αστυνομικοί αναζητούν το κίνητρο του δράστη και για αυτόν ακριβώς τον λόγο έχουν λάβει και συνεχίζουν να λαμβάνουν καταθέσεις από το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον των θυμάτων.

Ο 26χρονος έφερε τραύμα από αεροβόλο όπλο στο κεφάλι και πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι η 54χρονη προσπάθησε να αμυνθεί.

Το μαχαίρι βρέθηκε καρφωμένο σε γλάστρα έξω από το σπίτι, το οποίο έχει ήδη σταλεί για εργαστηριακό έλεγχο και αναζήτηση αποτυπωμάτων. Ένα δεύτερο μαχαίρι εντοπίστηκε επίσης στον εξωτερικό χώρο της κατοικίας και εξετάζεται αν συνδέεται με τη διπλή ανθρωποκτονία.

«Ήταν αγαπημένο ζευγάρι»

«Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Έχω ακούσει ότι με μαχαιριές, ότι τους κατέσφαξαν, ότι πυροβόλησαν με αεροβόλο στο κεφάλι. Εγώ σαν ζευγάρι τους ήξερα, ότι ήταν αγαπημένοι. Ε, όλα τα ζευγάρια έχουν προβλήματα, από εκεί και πέρα δεν ξέρω. Πρέπει να πάω να του μιλήσω κι εγώ η ίδια, δηλαδή κι εγώ θέλω να πάω να τον δω. Δεν ήταν άνθρωπος τέτοιος, τουλάχιστον προς εμένα και πώς τους έβλεπα, δεν ήταν άνθρωπος, ήταν ένας φιλήσυχος άνθρωπος. Τώρα, από εκεί και πέρα, μέσα στο σπίτι τους δεν ξέρω τι μπορεί να γινόταν», δήλωσε στο MEGA η αδελφή του θύματος.

Τι υποστηρίζει ο 65χρονος

Ο 65χρονος Ιταλός υπήκοος, σύντροφο της 54χρονης εξετάζεται στην αστυνομική υποδιεύθυνση Αιγιαλείας, ενώ αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του με την υπόθεση.

Υποστηρίζει ότι ξύπνησε περίπου στις 07:30 και επιχείρησε αργότερα, γύρω στις 10:00, να ξυπνήσει τη σύντροφό του, καθώς είχαν προγραμματισμένο ραντεβού με γιατρό στις 11:00. «Όταν πήγα στο δωμάτιο του γιου της, τους βρήκα νεκρούς».

Οι πρώτες εκτιμήσεις τοποθετούν τη διπλή δολοφονία στις μεταμεσονύκτιες ώρες, με τους ερευνητές να εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 65χρονος να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, προηγήθηκε έντονος καβγάς ανάμεσα στον ίδιο και τον 26χρονο, ο οποίος είχε επιστρέψει μόλις δύο ημέρες νωρίτερα από τη Γερμανία, όπου σπούδαζε. Η συμπλοκή φαίνεται να ήταν ιδιαίτερα βίαιη, όπως μαρτυρούν οι εικόνες χάους στο σπίτι, με έπιπλα, ηλεκτρονικές συσκευές, φορητό υπολογιστή και άλλα αντικείμενα πεσμένα στο πάτωμα.

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