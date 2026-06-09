Κύκλωμα στις πολεοδομίες: Ζευγάρι κινούσε τα νήματα, πάνω από 300.000 βρέθηκαν στην κατοχή τους

Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των μελών του κυκλώματος διαφθοράς που δρούσε στην πολεοδομία Αττικής.

Οι 6 συλληφθέντες κατηγορούνται για συγκρότηση, διεύθυνση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται 30 άτομα.

Τελευταίοι πέρασαν το κατώφλι της ανακρίτριας διαφθοράς οι δύο αρχηγοί: υπάλληλος σε υψηλή θέση στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Γαλατσιου και ο σύζυγος της, υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και πρόσφατα καθαιρεθείς από την Πολεοδομία Κηφισιάς.

Βρέθηκαν στην κατοχή τους χιλλιάδες ευρώ σε μετρητά

Αμφότεροι αρνούνται ότι παραβίασαν τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα, αλλά τους καίνε οι συνομιλίες και οι συναντήσεις της αρχηγού και του φερόμενου ως υπαρχηγού αλλά και τα πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά σε μετρητά που βρέθηκαν στην κατοχή τους. Ενδεικτικά, στο γραφείο της γυναίκας βρέθηκαν περισσότερα από 180 χιλιάδες ευρώ.

Τη ίδια υπερασπιστική γραμμή ακολουθούν και οι υπόλοιποι τέσσερις κατηγορούμενοι. Ήδη όσοι έχουν απολογηθεί έχουν περάσει και από εισαγγελέα αλλά στο τέλος, μετά το πέρας και των έξι απολογιών αναμένεται η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα για το αν θα προφυλακιστούν ή όχι.

Πρόκειται για το τρίτο κύκλωμα που εξαρθρώνεται που σχετίζεται με πολεοδομικές υπηρεσίες. Οι συνομιλίες που κατέγραψε ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ. αποκαλύπτουν τον τρόπο δράσης, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να ανοίξουν οι επίμαχοι πολεοδομικοί φάκελοι.

Ο τρόπος δράσης τους

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ηγετικό ρόλο στη φερόμενη εγκληματική οργάνωση αποδίδεται σε ένα ζευγάρι, το οποίο κατείχε θέσεις-κλειδιά κυρίως στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και σε άλλους τομείς της δημόσιας διοίκησης. Παράλληλα, σημαντικός φέρεται να ήταν και ο ρόλος των υπόλοιπων τεσσάρων βασικών κατηγορουμένων, οι οποίοι είχαν ενεργό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος.

Από τους πολίτες ζητούσαν από 1.000 μέχρι και 30.000 ευρώ, για να μειώσουν πρόστιμα σε αυθαίρετα, για να εξετάσουν οικοδομικές άδειες με προτεραιότητα και να τακτοποιήσουν κάθε είδους εκκρεμότητες σχετικά με οικόπεδα και οικοδομές.

Πάνω από 300.000 βρέθηκαν στην κατοχή τους

Δρούσαν τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2025 σε Κηφισιά, Μαρούσι και Γαλάτσι.Μέχρι στιγμής έχουν διακριβωθεί τουλάχιστον 29 περιπτώσεις δωροληψίας ενώ μετά από έρευνες εντοπίστηκε και κατασχέθηκε χρηματικό ποσό που ξεπερνάει τις 300.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα φέρεται να λειτουργούσε ως μια οργανωμένη και ιεραρχικά δομημένη ομάδα, με τα μέλη του να κατέχουν θέσεις από τις οποίες μπορούσαν να εξυπηρετούν, έναντι αμοιβής, υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος, νομιμοποιώντας παρανομίες και αυθαιρεσίες. Μεταξύ των εμπλεκομένων περιλαμβάνονται δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιώτες μηχανικοί, αρχιτέκτονες και επιχειρηματίες, οι οποίοι φέρονται να είχαν διακριτούς ρόλους στο δίκτυο εξυπηρετήσεων.

Ως εγκέφαλος της οργάνωσης φέρεται μία υπάλληλος που κατείχε νευραλγική θέση στην υπηρεσιακή ιεραρχία και η οποία, σύμφωνα με τη δικογραφία, συντόνιζε τις παράνομες ενέργειες σε συνεργασία με τον σύζυγό της. Κομβικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να είχε επίσης υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δράση ενός εκ των έξι συλληφθέντων, ο οποίος διατηρούσε γραφείο εντός του κτιρίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Σύμφωνα με τις Αρχές, όταν δεχόταν αιτήματα για διευθετήσεις πολεοδομικών υποθέσεων, ζητούσε οι πρώτες επαφές να πραγματοποιούνται αποκλειστικά στο γραφείο του, προκειμένου να προηγείται, όπως φέρεται να έλεγε, «μια πρώτη συζήτηση». Στη συνέχεια εμφανιζόταν ως απαραίτητος κρίκος για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων μηχανικών και ιδιωτών, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Τα ποσά που ζητούσαν για τις «διευκολύνσεις»

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να ζητούσαν χρηματικά ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως και 30.000 ευρώ, ανάλογα με τη φύση και τη δυσκολία της υπόθεσης.

Τα χρήματα αφορούσαν, μεταξύ άλλων:

«Τακτοποιήσεις» αυθαίρετων κατασκευών.

Έκδοση οικοδομικών αδειών.

Μείωση ή διαγραφή προστίμων.

Διευθέτηση πολεοδομικών και διοικητικών εκκρεμοτήτων κάθε είδους.

Σε βάρος των έξι συλληφθέντων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για σειρά κακουργηματικών και πλημμεληματικών πράξεων, μεταξύ των οποίων:

Συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Δωροληψία υπαλλήλου κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση από κοινού.

Δωροδοκία κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση από κοινού.

Παράβαση καθήκοντος.

Διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Εμπορία επιρροής.

Πώς ξεκίνησε η έρευνα

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται στις 10 Ιουλίου 2024 μετά από καταγγελία για υπαλλλήλους του Δήμου Κηφισιάς που με αντάλλαγμα χρηματικά ποσά, δεν βεβαίωναν πρόστιμα.

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