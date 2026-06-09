«Πυρήνας της Χαμάς» σε Ελλάδα και Κύπρο: Η χρηματόδοτηση για εκρηκτικά υλικά, η εκπαίδευση στη Μαλαισία και η υπαναχώρηση

Νέα στοιχεία για τον «πυρήνα της Χαμάς» σε Ελλάδα και Κύπρο έρχονται στο φως της δημοσιότητας καθώς ο ο 37χρονος που συνελήφθη στην Κρήτη – ένας από τους πέντε που κρατούνται από τις Αρχές – έχει δώσει πληροφορίες τόσο για τα υπόλοιπα μέλη, όσο και για το ανώτερο μέλος της Χαμάς στη Κουάλα Λουμπούρ, τα στοιχεία του οποίου είναι γνωστά αλλά πιθανόν πλαστά.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Καθημερινής» ο 38χρονος «οργανωτής» που συνελήφθη στην Ακτή του Κυβερνήτη στην Κύπρο, φέρεται να έδωσε στον 37χρονο τα χρήματα για την παραγγελία των υλικών για ένα μελλοντικό χτύπημα. Η πρώτη παραγγελία έγινε την άνοιξη και τα υλικά βρέθηκαν στο διαμέρισμα των Πατησίων.

Την ίδια περίοδο έγινε και δεύτερη παραγγελία, αλλά ο 37χρονος που είχε αναλάβει να παραλάβει τα δέματα δεν το έκανε ποτέ, υποστηρίζοντας ότι «προσπάθησε να ξεκόψει».

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο 37χρονος συναντήθηκε στην Πλατεία Αμερικής στην Αθήνα με τον 32χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη αργότερα στις Καμάρες Λάρνακας. Ο 32χρονος διέθετε τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα και ήταν σε θέση να ταξιδέψει. Η συνάντηση αυτή έγινε, όπως υποστήριξε ο 37χρονος, προκειμένου να επιστρέψει τα χρήματα.

Οι Αρχές εκτιμούν πως ο συλληφθείς στην Ελλάδα πιθανόν να είχε κάποιον συνεργό. Η εικασία, παρά την έλλειψη στοιχείων, προκύπτει από το γεγονός πως ο πιο ανεπτυγμένος «πυρήνας» της Κύπρου αποτελούνταν από 2+2 άτομα άρα ο ύποπτος που συνελήφθη στην Κρήτη επίσης είναι πιθανό να μη δρούσε μόνος.

«Με τις βαλίτσες στο χέρι»

Ταυτόχρονα, υπάρχουν ενδείξεις πως τα ταξίδια από και προς τη Μαλαισία έγιναν με στάση σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα ενώ εκτιμάται πως αυτό έγινε προκειμένου να γίνουν συναντήσεις με άλλους Παλαιστίνιους στους ενδιάμεσους σταθμούς του εξωτερικού.

Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα της «Καθημερινής», στο ενοικιαζόμενο οίκημα που συνελήφθη ο 38χρονος Παλαιστίνιος στην Ακτή του Κυβερνήτη, περίπου 30 χιλιόμετρα έξω από τη Λεμεσό, βρέθηκαν πρώτες ύλες για την παρασκευή εκρηκτικών, σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές της Κύπρου.

Ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να μπήκε παράνομα στην Κύπρο από τα Κατεχόμενα και είναι αυτός που οργάνωσε, χρηματοδότησε αλλά και συμμετείχε στο ταξίδι στη Μαλαισία τον Αύγουστο του 2025, με αντικείμενο την εκπαίδευση σε θέματα εκρηκτικών υλών.

Στο ίδιο ταξίδι συμμετείχε και ο 37χρονος που συνελήφθη στην επιχείρηση του περασμένου Σαββάτου στον Αγιο Νικόλαο της Κρήτης. Ο ίδιος, μετά τη σύλληψή του, φέρεται να ομολόγησε την εμπλοκή του στην οργάνωση καθώς και ότι στόχος του ήταν να πραγματοποιήσει τρομοκρατικό χτύπημα επί ελληνικού εδάφους.

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