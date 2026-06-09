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09.06.2026 16:51

Δίκη για τα Τέμπη:  Αντιδρούν οι συνήγοροι των κατηγορουμενων για την εισαγγελική πρόταση που κάνει δεκτές τις παραστάσεις των Δικηγορικών Συλλόγων

09.06.2026 16:51
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Την ερχόμενη Τρίτη 16 Ιουνίου συνεχίζεται επί της ουσίας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Και στην επόμενη δικάσιμο το θέμα που θα απασχολήσει το δικαστήριο είναι οι δηλώσεις για την υποστήριξη της κατηγορίας και η εισαγγελική πρόταση να απορριφθούν αυτές του Ελληνικού Δημοσίου, της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης, για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος και να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις των Δικηγορικών Συλλόγων μόνο για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών.

Σήμερα ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων συγγενών θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης και ξεκίνησαν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων.

Υπενθυμίζεται ότι οι συνήγοροι υπεράσπισης ζήτησαν την αποβολή των Δικηγορικών Συλλόγων και του σωματείου Προσωπικού Έλξης. Σήμερα εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους για την εισαγγελική πρόταση που κάνει δεκτές τις παραστάσεις των Δικηγορικών Συλλόγων επισημαίνοντας μεταξύ άλλων πως μελλοντικά μπορεί να δημιουργηθούν ακυρότητες αν γίνει δεκτή από το δικαστήριο η παράστασή τους.

Στην επόμενη δικάσιμο θα τοποθετηθούν και οι συνήγοροι των κατηγορουμένων σταθμαρχών και του πρώην προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας (σιδηροδρόμων) Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος που ζήτησαν την αποβολή του Ελληνικού Δημοσίου που στρέφεται αποκλειστικά εναντίον τους.

Ακόμα θα τοποθετηθούν και οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων που διώκονται για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

Να σημειωθεί πως η προγραμματισμένη για αύριο δικάσιμος δεν θα πραγματοποιηθεί επί της ουσίας λόγω συμμετοχής της γραμματέως της έδρας στην 24ωρη πανελλαδική κλαδική απεργία που προκήρυξε η Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος.

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