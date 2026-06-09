Ενας άνδρας συνελήφθη μετά από καταγγελία σοκ καθώς κακοποιούσε το βρέφος του μέσα στον δρόμο, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των περαστικών, στην Σύρο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό έγινε το βράδυ της Κυριακής με τον πατέρα να αρχίζει να χτυπάει το μωρό μπροστά στον κόσμο. Κάποιοι επενέβησαν και κάλεσαν την αστυνομία η οποία έφτασε στο σημείο μαζί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι αστυνομικοί παρέλαβαν το βρέφος, όπως και το αδελφάκι του και τα μετέφεραν στο Τμήμα Επειγόντων του Γ.Ν. Σύρου, όπου εκεί ακολούθησε η σύλληψη του πατέρα.

Ο άνδρας οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Σύρου και στη συνέχεια αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος.

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