Κύκλωμα στις πολεοδομίες: Στην Ευελπίδων οι συλληφθέντες – Η «ταρίφα» των 30.000 ευρώ και ο χαμός με την παραίτηση του γ.γ. του ΥΠΕΝ

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων, το μεσημέρι, μεταφέρθηκαν οι έξι συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπλοκή στο μεγάλο κύκλωμα διαφθοράς στον χώρο των πολεοδομιών της Αττικής, προκειμένου να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή Διαφθοράς.

​Η συγκεκριμένη υπόθεση, η δικογραφία της οποίας αριθμεί 3.500 σελίδες, αποτελεί το τρίτο κατά σειρά κύκλωμα που σχετίζεται με πολεοδομικές υπηρεσίες και φτάνει ενώπιον των δικαστικών αρχών μέσα στους τελευταίους μήνες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ηγετικό ρόλο στη φερόμενη εγκληματική οργάνωση αποδίδεται σε ένα ζευγάρι, το οποίο κατείχε θέσεις-κλειδιά κυρίως στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και σε άλλους τομείς της δημόσιας διοίκησης.

Παράλληλα, σημαντικός φέρεται να ήταν και ο ρόλος των υπόλοιπων τεσσάρων βασικών κατηγορουμένων, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν ενεργά στη λειτουργία του κυκλώματος, το οποίο «χρέωνε» ως και 30.000 ευρώ για τις «υπηρεσίες» του.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζεται ο… χαμός μετά την παραίτησή του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, Ευθύμιου Μπακογιάννη, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται ο κουνιάδος του.

Η έρευνα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, καθώς στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 πρόσωπα των οποίων η συμμετοχή εξετάζεται. Σημειώνεται, δε, ότι ο δήμος Γαλατσίου έπαυσε τη γενική γραμματέα του, η οποία βρίσκεται μεταξύ των συλληφθέντων.

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