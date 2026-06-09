search
ΤΡΙΤΗ 09.06.2026 15:49
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.06.2026 14:03

Κύκλωμα στις πολεοδομίες: Στην Ευελπίδων οι συλληφθέντες – Η «ταρίφα» των 30.000 ευρώ και ο χαμός με την παραίτηση του γ.γ. του ΥΠΕΝ

09.06.2026 14:03
EVELPIDON_NEW_1234

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων, το μεσημέρι, μεταφέρθηκαν οι έξι συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπλοκή στο μεγάλο κύκλωμα διαφθοράς στον χώρο των πολεοδομιών της Αττικής, προκειμένου να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή Διαφθοράς.

​Η συγκεκριμένη υπόθεση, η δικογραφία της οποίας αριθμεί 3.500 σελίδες, αποτελεί το τρίτο κατά σειρά κύκλωμα που σχετίζεται με πολεοδομικές υπηρεσίες και φτάνει ενώπιον των δικαστικών αρχών μέσα στους τελευταίους μήνες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ηγετικό ρόλο στη φερόμενη εγκληματική οργάνωση αποδίδεται σε ένα ζευγάρι, το οποίο κατείχε θέσεις-κλειδιά κυρίως στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και σε άλλους τομείς της δημόσιας διοίκησης.

Παράλληλα, σημαντικός φέρεται να ήταν και ο ρόλος των υπόλοιπων τεσσάρων βασικών κατηγορουμένων, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν ενεργά στη λειτουργία του κυκλώματος, το οποίο «χρέωνε» ως και 30.000 ευρώ για τις «υπηρεσίες» του.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζεται ο… χαμός μετά την παραίτησή του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, Ευθύμιου Μπακογιάννη, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται ο κουνιάδος του.

Η έρευνα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, καθώς στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 πρόσωπα των οποίων η συμμετοχή εξετάζεται. Σημειώνεται, δε, ότι ο δήμος Γαλατσίου έπαυσε τη γενική γραμματέα του, η οποία βρίσκεται μεταξύ των συλληφθέντων.

Διαβάστε επίσης:

Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους στην Αιγιάλεια – Φέρουν τραύματα από μαχαίρι

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Η αδελφή της Βασιλικής θα πάρει την επιμέλεια των παιδιών

Σύρος: Εργαζόμενη σε ξενοδοχείο έπεσε σε φρεάτιο πισίνας – Τραυματίστηκε σοβαρά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsoukalas_2304_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Η υπόθεση των παρακολουθήσεων πρέπει να ανασυρθεί από το αρχείο και η δικαιοσύνη οφείλει να καλέσει τους κυρίους Ντίλιαν και Δημητριάδη

blackly
ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στο Μάντσεστερ: Συνελήφθη μαθήτρια (Video)

trump
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Πάνω από 37 φορές ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι μια συμφωνία με το Ιράν είναι προ των πυλών

6994515
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Το gov.gr είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να μετατρέπει τις αδυναμίες της σε πλεονεκτήματα

laser-eye-surgery_0906_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Laser μυωπίας: Ποια είναι η κατάλληλη εποχή για την επέμβαση και γιατί;

Δείτε όλες τις ειδήσεις
alexiou-new
LIFESTYLE

Χάρις Αλεξίου: «Δεν είναι απλό πράγμα για μένα μετά από 50 χρόνια να μη μπορώ να τραγουδήσω…»

zoi nikos konstantopoulos – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οι ευχές της Ζωής Κωνσταντοπούλου στον πατέρα της για τα γενέθλιά του

ac-car
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κουμπί ανακύκλωσης στο A/C του αυτοκινήτου: Το λάθος που κάνουν όλοι - Πότε πρέπει να το πατάς

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Του αγοριού απέναντι»: Θριαμβευτική η πρεμιέρα της παράστασης στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

marinakis- kyranakis – papastavrpu – papandreou – new
ΚΑΛΧΑΣ

Ο αιφνιδιασμός του ανασχηματισμού, η ανατροπή με Μαρινάκη, η αποστολή του Κυρανάκη, ο αχάμπαρος Παπασταύρου, το σήμα εκλογών και τα… σκιώδη του ΠΑΣΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 09.06.2026 15:49
tsoukalas_2304_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Η υπόθεση των παρακολουθήσεων πρέπει να ανασυρθεί από το αρχείο και η δικαιοσύνη οφείλει να καλέσει τους κυρίους Ντίλιαν και Δημητριάδη

blackly
ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στο Μάντσεστερ: Συνελήφθη μαθήτρια (Video)

trump
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Πάνω από 37 φορές ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι μια συμφωνία με το Ιράν είναι προ των πυλών

1 / 3