Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Η αδελφή της Βασιλικής θα πάρει την επιμέλεια των παιδιών

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Η αδελφή της 39χρονης Βασιλικής, που δολοφονήθηκε στην Καλαμάτα από τον σύζυγό της, αναλαμβάνει την επιμέλεια των παιδιών της.
Αν και η αδελφή της έλεγε ότι δεν μπορεί να τα αναθρέψει για οικονομικούς λόγους, ενώ ήθελε να τα αναλάβει, οι τοπικές αρχές και η Εκκλησία αποφάσισαν να σταθούν δίπλα της και έτσι τα δύο παιδιά θα μείνουν μαζί της.
Χθες το απόγευμα μάλιστα, έφυγαν από το νοσοκομείο, αφού ο εισαγγελέας έδωσε την επιμέλεια στη θεία τους, με την οποία θα προσπαθήσουν να κάνουν μία νέα ζωή.
Να τονιστεί πως από την πλευρά του 41χρονου δολοφόνου, ο εισαγγελέας έχει απαγορεύσει στους συγγενείς του οποιαδήποτε επαφή με τα παιδιά.
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