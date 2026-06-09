Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Η αδελφή της Βασιλικής θα πάρει την επιμέλεια των παιδιών

Η αδελφή της 39χρονης Βασιλικής, που δολοφονήθηκε στην Καλαμάτα από τον σύζυγό της, αναλαμβάνει την επιμέλεια των παιδιών της.

Αν και η αδελφή της έλεγε ότι δεν μπορεί να τα αναθρέψει για οικονομικούς λόγους, ενώ ήθελε να τα αναλάβει, οι τοπικές αρχές και η Εκκλησία αποφάσισαν να σταθούν δίπλα της και έτσι τα δύο παιδιά θα μείνουν μαζί της.

Χθες το απόγευμα μάλιστα, έφυγαν από το νοσοκομείο, αφού ο εισαγγελέας έδωσε την επιμέλεια στη θεία τους, με την οποία θα προσπαθήσουν να κάνουν μία νέα ζωή.

Να τονιστεί πως από την πλευρά του 41χρονου δολοφόνου, ο εισαγγελέας έχει απαγορεύσει στους συγγενείς του οποιαδήποτε επαφή με τα παιδιά.

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