Αίτημα να προσκομιστεί το έγγραφο επικοινωνίας μεταξύ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του πρώην αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη για την δήλωση παράστασης υποστήριξης της κατηγορίας του Ελληνικού Δημοσίου στη δίκη για τα Τέμπη, υπέβαλε στη σημερινή συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας η συνήγορος συγγενών θυμάτων και τραυματία, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Το αίτημα απορρίφθηκε από το δικαστήριο, με την εισαγγελέα να προτείνει επίσης την απόρριψη του καθώς όπως τόνισε δεν το κρίνει απαραίτητο για το παραδεκτό της δήλωσης του Δημοσίου.

Υπενθυμίζεται ότι η δήλωση του ελληνικού Δημοσίου στρέφεται μόνο κατά των τριών κατηγορουμένων σταθμαρχών και του τότε προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας (σιδηροδρόμων) Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος.

Η εισαγγελέας είχε προτείνει να απορριφθεί η δήλωση του Δημοσίου με την εκπρόσωπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους να προσκομίζει σήμερα (8/6) στο δικαστήριο συμπληρωματικά έγγραφα σχετικά με την κυριότητα του τροχαίου υλικού.

Η εκπρόσωπος του Δημοσίου τόνισε, επίσης, πως η δήλωση παράστασης υποστήριξης της κατηγορίας για τους συγκεκριμένους τέσσερις κατηγορούμενους δεν σημαίνει ότι αυτοί φέρουν «αποκλειστικά την ευθύνη». Υπενθυμίζεται πως οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι συνολικά 36 άτομα.

Η συνεδρίαση συνεχίζεται με την τοποθέτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας.

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