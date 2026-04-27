Δίκη για τα Τέμπη: Το δημόσιο τα ρίχνει στους σταθμάρχες και τον επιθεωρητή για το δυστύχημα

Το δημόσιο αποποιείται των ευθυνών του για το δυστύχημα στα Τέμπη και ρίχνει την ευθύνη στους σταθμάρχες και τον επιθεωρητή.

Σήμερα, στη συνέχεια της δίκης για το τραγικό δυστύχημα με τους 57 νεκρούς, το δημόσιο δια εκπροσώπου, προχώρησε σε δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Η δήλωση είναι για ηθική βλάβη και στρέφεται κατά του σταθμάρχη της βραδινής βάρδιας του Σιδηροδρομικού Σταθμού Λάρισας, τους συναδέλφους του στην απογευματινή βάρδια καθώς και του τότε Προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας σιδηροδρόμων Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος.

Ουσιαστικά το δημόσιο υποστηρίζει με τη κίνησή του αυτή, ότι το δυστύχημα προκλήθηκε αποκλειστικά από ανθρώπινο παράγοντα…

Αυτό προκάλεσε την οργή συγγενών οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα, με αποτέλεσμα να διακοπεί για λίγο η δίκη.

Να σημειωθεί πως με την έναρξη της ακροαματικης διαδικασίας εκφράστηκαν παράπονα από συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας για τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης, ενώ η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας ανακοίνωσε πως θα γίνουν διαμορφώσεις στην αίθουσα. Παρόντες σήμερα στο δικαστήριο είναι έξι κατηγορούμενοι.

