ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 12:08
27.04.2026 10:01

Ηράκλειο: Δύο τραυματίες από επίθεση κρανοφόρων σε παρέα νεαρών – Τους ρώτησαν «τι ομάδα είστε»

27.04.2026 10:01
Επίθεση από 10 άτομα που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους δέχθηκε παρέα τεσσάρων νεαρών, ανάμεσά τους και ένας ανήλικος, αργά το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στην περιοχή της Κηπούπολης στο Ηράκλειο.

Το περιστατικό σύμφωνα με το cretalive, έγινε στο πάρκο της οδού Φιλελλήνων που βρίσκεται απέναντι από το 5ο Λύκειο Ηρακλείου, όπου καθόταν η παρέα των τεσσάρων. Οι δύο 19χρονοι, ένας 21χρονος και ένας 17χρονος, είδαν ξαφνικά μια ομάδα 10 ατόμων που φορούσαν κράνη και κουκούλες, σύμφωνα με την καταγγελία τους στις αρχές, να τους πλησιάζει.

Σύμφωνα πάντα με όσα ανέφεραν οι τέσσερις φίλοι, οι άγνωστοι τους ρώτησαν “τι ομάδα είστε;” και στη συνέχεια τους επιτέθηκαν χτυπώντας τους. Από την επίθεση τραυματίστηκαν ο 21χρονος και ο ένας 19χρονος οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο εφημερεύον νοσοκομείο. Οι γιατροί τους πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες, τους έκαναν ράμματα και στη συνέχεια πήραν εξιτήριο.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου που ερευνούν την υπόθεση, μετά την καταγγελία των τεσσάρων, αναζητούν κάμερες στην περιοχή, ενώ ψάχνουν τι ακριβώς προηγήθηκε του συμβάντος.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στη Μεσσηνία: Άφησε σημείωμα και έπεσε στις ρόδες φορτηγού

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 48χρονου από την Καλαμαριά

Νεκρός γάλλος τουρίστας στην Ικαρία

ΗΠΑ: Πώς το κινητό τηλέφωνο έσωσε πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας από τα πυρά του ενόπλου (Video)

Έκρηξη στη «Βιολάντα»: Στον ανακριτή δύο διευθυντικά στελέχη, ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν

Στην ανακρίτρια Αμαλιάδας η Ειρήνη Μουρτζούκου – Απολογείται για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη (video)

Πώς είναι και τι κάνει σήμερα ο «Μήτσος» από το «Ευτυχισμένοι Μαζί» – Ο λόγος που εξαφανίστηκε μετά το τέλος της σειράς (Video)

Κεφαλονιά: Οργισμένος ο πατέρας της Μυρτώς με τους δικηγόρους των κατηγορούμενων – «Ψεύτες και ελεεινοί»

Ζέστη μέχρι την Πέμπτη, βροχές και κρύο την Πρωτομαγιά - Η πρόγνωση της εβδομάδας

Η χημεία Μητσοτάκη – Μακρόν, οι υποκλοπές «ξανάρχονται», το λάθος του Σκέρτσου, ο… πύραυλος του Τσίπρα, ο Παπασταύρου θέλει Επικρατείας, ντροπή με Τσιτσιπά  

Οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη στη «μέγγενη» των funds και servicers που αγνοούν την απόφαση του Αρείου Πάγου

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

Πώς ένα ελληνικό τάνκερ ανοίγει νέα διαδρομή παρακάμπτοντας το Ορμούζ

ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 12:08
washington attack_new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πώς το κινητό τηλέφωνο έσωσε πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας από τα πυρά του ενόπλου (Video)

VIOLANTA_APOKAIDIA
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη «Βιολάντα»: Στον ανακριτή δύο διευθυντικά στελέχη, ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν

eirini_mourtzoukou_new
ΕΛΛΑΔΑ

Στην ανακρίτρια Αμαλιάδας η Ειρήνη Μουρτζούκου – Απολογείται για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη (video)

