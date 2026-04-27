Ηράκλειο: Δύο τραυματίες από επίθεση κρανοφόρων σε παρέα νεαρών – Τους ρώτησαν «τι ομάδα είστε»

Επίθεση από 10 άτομα που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους δέχθηκε παρέα τεσσάρων νεαρών, ανάμεσά τους και ένας ανήλικος, αργά το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στην περιοχή της Κηπούπολης στο Ηράκλειο.

Το περιστατικό σύμφωνα με το cretalive, έγινε στο πάρκο της οδού Φιλελλήνων που βρίσκεται απέναντι από το 5ο Λύκειο Ηρακλείου, όπου καθόταν η παρέα των τεσσάρων. Οι δύο 19χρονοι, ένας 21χρονος και ένας 17χρονος, είδαν ξαφνικά μια ομάδα 10 ατόμων που φορούσαν κράνη και κουκούλες, σύμφωνα με την καταγγελία τους στις αρχές, να τους πλησιάζει.

Σύμφωνα πάντα με όσα ανέφεραν οι τέσσερις φίλοι, οι άγνωστοι τους ρώτησαν “τι ομάδα είστε;” και στη συνέχεια τους επιτέθηκαν χτυπώντας τους. Από την επίθεση τραυματίστηκαν ο 21χρονος και ο ένας 19χρονος οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο εφημερεύον νοσοκομείο. Οι γιατροί τους πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες, τους έκαναν ράμματα και στη συνέχεια πήραν εξιτήριο.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου που ερευνούν την υπόθεση, μετά την καταγγελία των τεσσάρων, αναζητούν κάμερες στην περιοχή, ενώ ψάχνουν τι ακριβώς προηγήθηκε του συμβάντος.

