search
ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 09:51
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.04.2026 09:17

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 48χρονου από την Καλαμαριά

27.04.2026 09:17
peripolikoo12

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση ενός 48χρονου άνδρα από τη περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Χαμόγελου του Παιδιού, στις 9 Απριλίου, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη ο Θωμάς Κωνσταντινίδης, 48 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του και προχώρησε, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Θωμάς Κωνσταντινίδης έχει ύψος 1.87 μ., είναι αδύνατος, έχει κόκκινα μαλλιά και πράσινα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε κοντομάνικη μπλούζα με άσπρα μανίκια, άσπρη βερμούδα με πορτοκαλί λεπτομέρειες και μπλε αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
falagas ote
atm_trapeza_new
sinatsaki-new
asthenoforo_messinia
papakwnstantinou ideal
Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos anoixi 88- new
stegastika daneia 77- new
tsipras papatavrou tsitsipas
Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
stena toy hormuz
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

