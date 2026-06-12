Ισραηλινή εταιρεία κατηγορείται για παρέμβαση στις σκωτσέζικες εκλογές – Χειραγώγηση ψήφων σε Νέα Υόρκη και Γαλλία

Η γαλλική υπηρεσία κυβερνοασφάλειας κατηγόρησε την ισραηλινή εταιρεία τεχνολογίας BlackCore ότι παρενέβη στις σκωτσέζικες εκλογές νωρίτερα φέτος, στοχεύοντας τον πρωθυπουργό, John Swinney.

Η υπηρεσία ανίχνευσης παραπληροφόρησης Viginum δήλωσε ότι η BlackCore χρησιμοποίησε φέτος λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης μέσω proxy για να στοχεύσει τον Swinney, το Εθνικό Κόμμα της Σκωτίας και την κυβέρνηση της Σκωτίας σε τέσσερις περιπτώσεις.

Η Viginum δήλωσε ότι η BlackCore είχε επικεντρώσει τις δραστηριότητές της στις δημοτικές εκλογές στη Γαλλία, αλλά είχε επίσης στοχεύσει τις δημοτικές εκλογές στη Νέα Υόρκη, τις οποίες κέρδισε ο Ζόχραν Μαμντάνι, και σε άλλες χώρες όπως το Τόγκο και η Αγκόλα.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη μαζί με τον Γάλλο πρωθυπουργό, Σεμπαστιέν Λεκορνί, ο επικεφαλής ψηφιακών παρεμβολών της Viginum, Μαρκ Αντουάν Μπριλάν, δήλωσε ότι οι έρευνές του είχαν εντοπίσει την BlackCore ως τον ένοχο, αλλά ότι δεν ήταν ακόμη σαφές ποιος είχε κάνει την ανάθεση στην εταιρεία.

Είπε: «Αυτός ο τρόπος λειτουργίας δεν περιοριζόταν στις δημοτικές εκλογές στη Γαλλία. Φαίνεται επίσης ότι χρησιμοποιήθηκε για την εκτέλεση ξένων επιχειρήσεων ψηφιακής παρεμβολής σε άλλες χώρες ή περιοχές, όπως η Αγκόλα, το Τόγκο, οι εκλογές στη Σκωτία και οι δημοτικές εκλογές του 2025 στη Νέα Υόρκη».

Ο Μπριλάν πρόσθεσε: «Οι έρευνές μας δεν κατέστησαν δυνατό τον εντοπισμό του χορηγού ή των χορηγών, εάν όντως υπάρχουν, πίσω από αυτές τις ξένες ψηφιακές παρεμβολές».

Η έκθεση Viginum ισχυρίζεται ότι ο Swinney, το SNP και η αποκεντρωμένη κυβέρνηση στο Εδιμβούργο έγιναν στόχος μιας συγκεκριμένης προεκλογικής εκστρατείας μεταξύ 6 Ιανουαρίου και 8 Μαΐου, πριν και κατά τη διάρκεια των σκληρών εκλογών για το σκωτσέζικο κοινοβούλιο.

Ανέφερε ότι η BlackCore είχε εμπλακεί στη «συντονισμένη δημοσίευση» και κινητοποίηση τουλάχιστον 256 λογαριασμών στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, η οποία επέτρεψε τη διανομή περίπου 1.400 σχολίων. Ο λογαριασμός του Swinney έγινε στόχος 652 φορές, του SNP 338 και της σκωτσέζικης κυβέρνησης 112.

Ο Swinney και οι συνάδελφοί του υπουργοί έχουν ασκήσει έντονη κριτική στις ενέργειες της ισραηλινής κυβέρνησης στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη και έχουν επιβάλει μια μορφή κυρώσεων στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις παρακρατώντας κρατικές επιχορηγήσεις σε εταιρείες όπλων που προμηθεύουν τον IDF και παγώνοντας την υποστήριξη για εξαγωγές προς το Ισραήλ.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, το οποίο έχει προηγουμένως αναφερθεί στην BlackCore, ανέφερε ότι η εταιρεία είχε καθαρίσει τον ιστότοπό της αφού επικοινώνησαν μαζί της οι δημοσιογράφοι της και δεν είχε απαντήσει σε αιτήματα για σχολιασμό.

Προηγουμένως, η BlackCore είχε αυτοχαρακτηριστεί ως «μια ελίτ επιρροής, κυβερνοασφάλειας και τεχνολογίας που χτίστηκε για τη σύγχρονη εποχή του πληροφοριακού πολέμου». Είχε δηλώσει ότι παρείχε σε κυβερνήσεις και πολιτικές καμπάνιες «στρατηγικές αιχμής, προηγμένα εργαλεία και ισχυρή ασφάλεια για τη διαμόρφωση αφηγήσεων».

Η ισραηλινή κυβέρνηση δήλωσε ότι περίμενε να λάβει την γαλλική έκθεση πριν αποφασίσει εάν θα διεξάγει τη δική της έρευνα και αρνήθηκε ότι είχε οποιοδήποτε συμφέρον να παρέμβει στις εκλογές άλλων χωρών.

Ο Swinney δήλωσε ότι η διαδικτυακή παραπληροφόρηση αποτελεί «πραγματική και παρούσα απειλή» για τη δημοκρατία και προέτρεψε την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να θέσει την εχθρική κρατική παρέμβαση σε πολύ υψηλότερη προτεραιότητα.

«Είναι σαφές ότι οι ενορχηστρωμένες εκστρατείες παραπληροφόρησης και οι ξένες παρεμβάσεις στις εκλογές είναι ζητήματα που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη», δήλωσε ο Swinney. «Πρέπει να ληφθούν επειγόντως μέτρα για την αντιμετώπιση της απειλής των ξένων διαδικτυακών πολιτικών παρεμβάσεων και για να διασφαλιστεί ότι οι δημοκρατικές μας διαδικασίες δεν υπονομεύονται με αυτόν τον τρόπο».

Μιλώντας γενικά, ο Λεκορνί δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι υπάρχει κίνδυνος οι γαλλικές προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους να γίνουν στόχος διεθνών παρεμβάσεων και παραπληροφόρησης, χωρίς να κατονομάσει τυχόν δράστες. Αφού συναντήθηκε με πολιτικά κόμματα για να συζητήσει αυτήν την απειλή μαζί τους, είπε ότι «ολόκληρη η πολιτική τάξη» θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο.

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