ΔNT και Ουκρανία κατέληξαν σε συμφωνία για δάνειο 700 εκατ. δολαρίων

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η ουκρανική κυβέρνηση κατέληξαν σε συμφωνία σε υπηρεσιακό επίπεδο, η οποία ανοίγει τον δρόμο για την παροχή βοήθειας ύψους σχεδόν 700 εκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του Bloomberg News, το οποίο επικαλείται πηγές που έχουν γνώση των γεγονότων.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα την είδηση.

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