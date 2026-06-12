Νετανιάχου: Όσο είμαι πρωθυπουργός, το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα όσο παραμένει στο αξίωμα, προσθέτοντας ότι αυτός και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «συμφωνούν πλήρως» επί του θέματος.

«Για πάνω από 30 χρόνια, βρίσκομαι στην πρώτη γραμμή του διεθνούς αγώνα κατά του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν», δήλωσε ο Νετανιάχου σε μια ανάρτηση στο X.

«Αν δεν υπήρχε αυτός ο αγώνας, το Ιράν θα είχε στην κατοχή του προ πολλού ατομικές βόμβες για να καταστρέψει το Ισραήλ».

כל עוד אני ראש ממשלת ישראל – לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.



יש ביני לבין הנשיא טראמפ הסכמה מלאה בנושא.



כבר למעלה מ-30 שנה אני בחזית המאבק הבינלאומי נגד תכנית הגרעין של איראן.



אלמלא המאבק הזה לאיראן היו מזמן פצצות אטום להשמדת ישראל.



איראן פועלת להשמיד את מדינת היהודים, ואני… — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) June 12, 2026

Ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι το Ιράν επιδιώκει να καταστρέψει το εβραϊκό κράτος και είπε ότι έχει αφιερώσει τη ζωή του στην αποτροπή αυτού του αποτελέσματος.

Το Ισραήλ πιέζει για να αποτρέψει την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο συμφωνίας

Το Ισραήλ πιέζει τις ΗΠΑ να αποτρέψουν την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή που γνωρίζει τις συζητήσεις.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μιλά τακτικά με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, όπως έγινε και την Πέμπτη το βράδυ, αφού ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ ήταν μεταξύ αρκετών εθνών στη Μέση Ανατολή που εγκρίνουν τη συμφωνία.

Ο Νετανιάχου αργότερα εξέδωσε δήλωση λέγοντας ότι ο Τραμπ δεσμεύτηκε να απομακρύνει το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, να διαλύσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, να περιορίσει τους πυραύλους του και να τερματίσει την υποστήριξή του σε πληρεξούσιους ως μέρος μιας τελικής συμφωνίας. Ο Τραμπ έχει επικεντρώσει τα δημόσια σχόλιά του στο εμπλουτισμένο ουράνιο. Δεν έχει αναφέρει πυραύλους ή πληρεξούσιους εδώ και εβδομάδες.

Το CNN ανέφερε προηγουμένως ότι η ανακοίνωση του Τραμπ που υποδηλώνει μια επικείμενη συμφωνία με το Ιράν εξέπληξε τον Νετανιάχου, ο οποίος είχε συνάντηση με κορυφαίους αξιωματούχους ασφαλείας σχετικά με το Ιράν εκείνη την εποχή.

Το Ισραήλ εδώ και καιρό είναι επιφυλακτικό ως προς την πρόθεση του Ιράν στις διαπραγματεύσεις, πιστεύοντας ότι δεν διαπραγματευόταν καλόπιστα. Το Ισραήλ πιστεύει ότι ακόμη και αν υπογραφεί μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, αυτό δεν θα οδηγήσει σε τελική συμφωνία, δήλωσε η ισραηλινή πηγή στο CNN.

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