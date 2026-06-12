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12.06.2026 14:05

Αμβούργο: Εκκενώθηκε το αεροδρόμιο – Άνδρας πατησε… από ασχετοσύνη κουμπί έκτακτης ανάγκης

12.06.2026 14:05
Hamburg_airport_terminals_Wiki
via Wikipedia/Arne Müseler

Εικόνες χάους επικράτησαν στο αεροδρόμιο του Αμβούργου, στη Γερμανία, όταν η αστυνομιά το εκκένωσε λόγω παραβίασης ασφαλείας που ανάγκασε εκατοντάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείψουν τους τερματικούς σταθμούς και προκάλεσε εκτενή έρευνα που διήρκεσε ώρες.

Ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας δήλωσε ότι το αεροδρόμιο εκκενώθηκε πλήρως ώστε εξειδικευμένες ομάδες να μπορέσουν να ελέγξουν πολλές ασφαλείς ζώνες. Το περιστατικό ξεκίνησε όταν ένα άτομο πάτησε το κουμπί έκτακτης ανάγκης σε μια πόρτα στο Terminal 2, αποκτώντας μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην ασφαλή ζώνη του αεροδρομίου, ανέφερε η εφημερίδα Bild. Ο ύποπτος συνελήφθη στη συνέχεια και μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα του αεροδρομίου.

Παρά τη σύλληψη, οι αρχές διέταξαν έναν εκτενή έλεγχο του ασφαλούς περιμετρικού χώρου ως προληπτικό μέτρο, ανέφερε η εφημερίδα. Όλοι οι επιβάτες που είχαν περάσει τα σημεία ελέγχου ασφαλείας αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη ζώνη ασφαλείας, και εκείνοι που είχαν ήδη επιβιβαστεί στα αεροσκάφη διατάχθηκαν να αποβιβαστούν, σταματώντας όλες τις αναχωρήσεις και προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία και αναστάτωση, καθώς και καθυστερήσεις στις πτήσεις.

Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας του χώρου ελέγχου των επιβατών προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία του αεροδρομίου. Στα σημεία εξυπηρέτησης και check-in σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές, ενώ για αρκετή ώρα δεν πραγματοποιούνταν καμία αναχώρηση πτήσης. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, οι περιορισμοί ήρθησαν και το αεροδρόμιο επανήλθε σταδιακά σε κανονική λειτουργία, αν και αρκετά δρομολόγια επηρεάστηκαν από τις καθυστερήσεις που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.06.2026 14:45
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