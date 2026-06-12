Μασαχουσέτη: Φρίκη από τη δολοφονία τριών παιδιών από τη μητέρα τους – «Έσφιγγε με λάστιχα γυμναστικής τον λαιμό τους»

Συγκλονίζουν τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως από τις εισαγγελικές αρχές της Μασαχουσέτης σχετικά με μία από τις πιο συγκλονιστικές οικογενειακές τραγωδίες των τελευταίων ετών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Λίντσεϊ Κλάνσι, η μητέρα που κατηγορείται για τη δολοφονία των τριών παιδιών της τον Ιανουάριο του 2023 στη Μασαχουσέτη.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν στην υπόθεση, οι εισαγγελείς περιγράφουν μια πράξη που χαρακτηρίζεται από «ακραία αγριότητα και σκληρότητα».

Υποστηρίζουν ότι η 35χρονη πρώην νοσηλεύτρια χρησιμοποίησε ελαστικούς ιμάντες γυμναστικής για να αφαιρέσει τη ζωή των παιδιών της μέσα στο σπίτι της οικογένειας στο Ντάξμπερι της Μασαχουσέτης.

Τα τρία παιδιά που έχασαν τη ζωή τους ήταν η 5χρονη Κόρα, ο 3χρονος Ντόσον και ο Κάλαν που ήταν 8 μηνών.

Τα παιδιά βρέθηκαν νεκρά στο υπόγειο από τον πατέρα τους, Πάτρικ Κλάνσι, ο οποίος κάλεσε το 911 και φέρεται να φώναζε στους αστυνομικούς: «Σκότωσε τα παιδιά».

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο πατέρας αφαίρεσε γρήγορα τους ιμάντες από τους λαιμούς των παιδιών, γεγονός που, κατά την άποψή τους, δείχνει ότι η Λίντσεϊ Κλάνσι τους τράβηξε μέχρι να επέλθει ο θάνατος, αποδεικνύοντας πρόθεση.

Η εισαγγελία ζητά να χρησιμοποιηθεί στη δίκη του Ιουλίου η ηχογραφημένη κλήση στο 911 ως βασικό αποδεικτικό στοιχείο.

Η υπεράσπιση δεν αμφισβητεί ότι η Κλάνσι σκότωσε τα παιδιά της, αλλά υποστηρίζει ότι έπασχε από σοβαρή επιλόχεια ψύχωση και βρισκόταν υπό ισχυρή φαρμακευτική αγωγή.

Η ίδια αναμένεται να επικαλεστεί ακαταλόγιστο, ενώ μαζί με τον σύζυγό της έχουν κινηθεί νομικά κατά των γιατρών της για λανθασμένη διάγνωση και θεραπεία.

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