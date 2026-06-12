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12.06.2026 09:25

Οι ΗΠΑ απομακρύνουν αεροσκάφη και πολεμικά πλοία που είχαν στην Ευρώπη για το ΝΑΤΟ

12.06.2026 09:25
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Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να μειώσουν σημαντικά τα αεροσκάφη και τα πολεμικά πλοία που διαθέτουν για τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, αναφέρουν σήμερα οι New York Times επικαλούμενοι δύο ανώτερους ευρωπαίους αξιωματούχους.

Η απόφαση θα περιορίσει την ικανότητα του ΝΑΤΟ να πραγματοποιεί πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς και να διεξάγει επιχειρήσεις επιτήρησης, αναφέρεται στο δημοσίευμα.

Στα αμερικανικά σχέδια περιλαμβάνεται η μείωση του αριθμού των μαχητικών αεροσκαφών F-16 και F-15E από περίπου 150 σε 100, καθώς και μείωση των αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας από 26 σε 15 και η απομάκρυνση και των οκτώ αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού που είχε ως τώρα διαθέσιμα στην Ευρώπη, σύμφωνα με το δημοσίευμα. 

Έχει επίσης στόχο να αναπτύξει αλλού ένα πυραυλοφόρο υποβρύχιο και ένα αεροπλανοφόρο, μαζί με αρκετά πλοία και πολυάριθμα αεροσκάφη τα οποία συμμετέχουν στις αποστολές του αεροπλανοφόρου, αναφέρουν οι New York Times προσθέτοντας ότι ένα από τα δύο σμήνη βομβαρδιστικών, που είχαν ως τώρα αποστολή τους την άμυνα της Ευρώπης, μπορεί επίσης να αναπτυχθούν αλλού.

Η Ανατολική Διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα ότι θα «αναδιαρθρώσει» τη συνεισφορά της στη δύναμη του ΝΑΤ, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

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