Ταϊλάνδη: Πέθανε σε ηλικία 47 ετών η πριγκίπισσα Μπατζρακιτιάμπα – Ήταν σε κώμα από το 2022 (photos)

Τον θάνατο της πριγκίπισσας Μπατζρακιτιάμπα, της μεγαλύτερης κόρης του βασιλιά της Ταϊλάνδης Μάχα Βατζιραλονγκόρν, ανακοίνωσε την Παρασκευή το παλάτι.

Η πριγκίπισσα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 47 ετών, έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια σε κωματώδη κατάσταση, μετά το σοβαρό καρδιακό επεισόδιο που είχε υποστεί τον Δεκέμβριο του 2022.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, πέθανε στις 19:48 τοπική ώρα (15:48 ώρα Ελλάδας) στο Νοσοκομείο Chulalongkorn της Μπανγκόκ.

Η επίσημη ανακοίνωση του παλατιού

Το Γραφείο του Βασιλικού Οικογενειακού Δικαστηρίου γνωστοποίησε ότι η πριγκίπισσα Μπατζρακιτιάμπα Ναρεντιραντεμπιαβάτι απεβίωσε ειρηνικά το βράδυ της Πέμπτης στο Νοσοκομείο Chulalongkorn.

Important Announcement!!



​Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati, the Princess Rajasarini Siribajra, has "passed away" on Thursday, June 11, 2026, at 7:48 PM at King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thai Red Cross Society, peacefully. She was 47 years old pic.twitter.com/OEx4fmx6Qo — Khun Sam (คุณสาม) | KeepCool (@KhunSam91) June 12, 2026

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η πριγκίπισσα νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Chulalongkorn της Εταιρείας Ερυθρού Σταυρού της Ταϊλάνδης από τις 15 Δεκεμβρίου 2022, όταν είχε καταρρεύσει λόγω του σοβαρού προβλήματος υγείας που αντιμετώπισε.

Το παλάτι ανακοίνωσε επίσης ότι η αποτέφρωσή της θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση περιόδου πένθους 100 ημερών.

IN MEMORIAM



Princess Bajrakitiyabha of Thailand



1978 – 2026



Photo: Royal Office of Thailand pic.twitter.com/0MlcElzHJk June 12, 2026

Η κατάρρευση κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης σκύλων

Η περιπέτεια της υγείας της ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2022, όταν η πριγκίπισσα κατέρρευσε ξαφνικά ενώ εκπαίδευε τα σκυλιά της για διαγωνισμό στην επαρχία Νακόν Ρατσασίμα, στα βορειοανατολικά της Μπανγκόκ.

Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των ιατρικών υπηρεσιών, με την πριγκίπισσα να μεταφέρεται εσπευσμένα σε νοσοκομείο για νοσηλεία.

🇹🇭 Princess Bajrakitiyabha 1978 – 2026 pic.twitter.com/7ipkStotOb — Imperial Material ♚ (@implmaterial) June 12, 2026

Οι γιατροί απέδωσαν τότε την κατάρρευσή της σε σοβαρό καρδιακό επεισόδιο, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές επιπλοκές σε πολλαπλά ζωτικά όργανα.

Παρά τις προσπάθειες των ιατρικών ομάδων, η κατάσταση της υγείας της δεν βελτιώθηκε ποτέ ουσιαστικά.

Η πριγκίπισσα παρέμεινε σε κώμα από το 2022, ενώ η ζωή της υποστηριζόταν μηχανικά.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας της, η κατάσταση της υγείας της παρακολουθούνταν στενά από τη βασιλική οικογένεια και το ιατρικό προσωπικό.

Η πριγκίπισσα Μπατζρακιτιάμπα ήταν η μεγαλύτερη κόρη του βασιλιά Μάχα Βατζιραλονγκόρν και συγκαταλεγόταν στα πλέον προβεβλημένα μέλη της βασιλικής οικογένειας της Ταϊλάνδης.

Η μακροχρόνια απουσία της από τη δημόσια ζωή λόγω των σοβαρών προβλημάτων υγείας της είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στη χώρα, με τις επίσημες ενημερώσεις για την κατάστασή της να είναι περιορισμένες τα τελευταία χρόνια.

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