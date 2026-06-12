ΗΠΑ – Ιράν: Η Τεχεράνη διαψεύδει τον Τραμπ για συμφωνία το Σαββατοκύριακο – Τι ζητά και πώς αντιδρούν οι αγορές

Νέα τροπή παίρνουν οι εξελίξεις στις σχέσεις ΗΠΑ – Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι έχει επιτευχθεί μια «πολύ καλή συμφωνία» με την Τεχεράνη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπογραφεί ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη.

Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης διαψεύδουν ότι έχει εγκριθεί οποιοδήποτε κείμενο συμφωνίας, ενώ οι διεθνείς αγορές αντέδρασαν θετικά στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, με άνοδο στα χρηματιστήρια και πτώση στις τιμές του πετρελαίου.

Τραμπ: «Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόλις υπογράψουμε»

Μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν έχουν οδηγηθεί σε συμφωνία που βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο.

Όπως ανέφερε, η υπογραφή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στην Ευρώπη τις επόμενες ημέρες, μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία των σχετικών εγγράφων.

«Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν επισήμως μόλις υπογράψουμε, κάτι που θα μπορούσε να γίνει σύντομα, πολύ σύντομα, ίσως το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

.@POTUS: "We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents, which should get done over the next few days. We'll probably have a signing, maybe in Europe — and it's a great thing." pic.twitter.com/ysy3F2WmyR June 11, 2026

Ο ίδιος άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα παραστεί προσωπικά στην τελετή υπογραφής, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να εκπροσωπηθούν από τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.

Ακύρωσε τους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν

Νωρίτερα, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι ακύρωσε στρατιωτικές επιχειρήσεις που είχαν προγραμματιστεί εναντίον του Ιράν.

«Δεδομένου ότι οι συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στα ανώτατα κλιμάκια της ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, εγώ ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ακύρωσα τις επιθέσεις και τους βομβαρδισμούς στο Ιράν που είχαν προγραμματιστεί για απόψε», ανέφερε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι βασικός στόχος της συμφωνίας είναι να διασφαλιστεί πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.

«Το πιο σημαντικό είναι πως έχουμε μια συμφωνία που προβλέπει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα», τόνισε.

Η Τεχεράνη διαψεύδει: «Δεν έχει εγκριθεί κανένα κείμενο»

Ωστόσο, η εικόνα που παρουσιάζει η Ουάσινγκτον δεν επιβεβαιώνεται από την ιρανική πλευρά.

Το πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν, μετέδωσε ότι «δεν έχει εγκριθεί κείμενο για ένα μνημόνιο συναντίληψης με τις ΗΠΑ».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και το πρακτορείο Tasnim, το οποίο υποστήριξε ότι οποιαδήποτε ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για συμφωνία πρέπει να αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη μέχρι να υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την Τεχεράνη.

Παράλληλα, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, έχει εγκρίνει μια «πολύ γερή συμφωνία-πλαίσιο», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενό της.

Τα βασικά αιτήματα που θέτει το Ιράν

Οι δημόσιες παρεμβάσεις Ιρανών αξιωματούχων και οι αναφορές των μέσων ενημέρωσης της χώρας μετά την έναρξη της εκεχειρίας με τις ΗΠΑ δείχνουν ότι η Τεχεράνη επιμένει σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την οριστικοποίηση οποιασδήποτε συμφωνίας.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων περιλαμβάνονται:

Εγγυήσεις από τις ΗΠΑ ότι δεν θα υπάρξουν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν.

Αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στα ιρανικά σύνορα.

Άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα νότια λιμάνια της χώρας.

Κατάργηση των αμερικανικών κυρώσεων.

Τερματισμός των συγκρούσεων σε όλα τα περιφερειακά μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που παραμένουν δεσμευμένα στο εξωτερικό.



Επικοινωνία Τραμπ – Νετανιάχου για το περιεχόμενο της συμφωνίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ συνομίλησε επίσης με τους ηγέτες του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Σαουδικής Αραβίας, του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ. Σύμφωνα με τον ίδιο, επρόκειτο να συνομιλήσει και με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σε ανακοίνωση του γραφείου Νετανιάχου αναφέρεται ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ενημερώθηκε για το υπό διαμόρφωση μνημόνιο συναντίληψης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η τελική συμφωνία θα περιλαμβάνει την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν, τη διάλυση των υποδομών εμπλουτισμού, περιορισμούς στην παραγωγή πυραύλων και τον τερματισμό της υποστήριξης της Τεχεράνης προς ένοπλες οργανώσεις στην περιοχή.

Ράλι στα χρηματιστήρια, υποχωρεί το πετρέλαιο

Οι αγορές υποδέχθηκαν θετικά τις εξελίξεις, προεξοφλώντας αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Ο δείκτης Nikkei στο Τόκιο κατέγραψε άνοδο έως και 4%, ενώ ο Kospi στη Σεούλ εκτινάχθηκε κατά 7,8%.

Την ίδια στιγμή, οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν πτωτικά. Το Brent υποχώρησε κατά 1,57%, στα 88,96 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι μια πιθανή συμφωνία θα μειώσει τους κινδύνους για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά και τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

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