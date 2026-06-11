Μεξικό: Σοβαρά επεισόδια έξω από το Αζτέκα στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026 (Videos/Photos)

Ένταση και σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν έξω από το στάδιο Αζτέκα στην Πόλη του Μεξικού, όπου διεξήχθη ο εναρκτήριος αγώνας του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική.

Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκρούστηκαν με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ζητώντας δικαιοσύνη για τους αγνοούμενους της χώρας, ενώ οι αρχές έκαναν χρήση δακρυγόνων προκειμένου να αποτρέψουν την προσέγγιση στο γήπεδο.

Συγκρούσεις στις πύλες του σταδίου

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP, οι διαδηλωτές απομάκρυναν τμήματα των προστατευτικών κιγκλιδωμάτων που είχαν τοποθετηθεί περιμετρικά του σταδίου και συγκρούστηκαν με αστυνομικούς που επιχείρησαν να τους απωθήσουν.

Τα επεισόδια ξέσπασαν κοντά στη Θύρα 8 του Αζτέκα, όταν μέλη του λεγόμενου «μαύρου μπλοκ» άρχισαν να εκτοξεύουν πέτρες προς τις δυνάμεις ασφαλείας.

Minutos antes del comienzo del #Mundial 2026 en la capital mexicana se reportaron protestas en los alrededores del Estadio #CiudaddeMéxico.#Mexico #mundialdefútbol pic.twitter.com/WjDqTo0kJl — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) June 11, 2026

Βίντεο από το σημείο καταγράφουν διαδηλωτές να πετούν πλαστικούς κάδους απορριμμάτων και γλάστρες προς αστυνομικούς που ήταν εξοπλισμένοι με ασπίδες και γκλομπ. Ένας από τους κάδους φέρεται να χτύπησε αστυνομικό που βρισκόταν πάνω σε άλογο.

🚨 ALTA TENSIÓN EN EL SUR DE LA CDMX



Elementos de la policía antimotines de la SSC utilizan extintores para dispersar y replegar a los manifestantes que protestan contra la justa mundialista en los cruces de Calzada de Tlalpan y Periférico ⚡👮

📹: somos el medio

#CDMX #Mexico… pic.twitter.com/mOXvBFGnyE — Tendencia Noticias (@TNnoticiasMx) June 11, 2026

Δακρυγόνα και αποκλεισμοί δρόμων

Περίπου 1.000 διαδηλωτές συγκρούστηκαν με μονάδες αντιμετώπισης ταραχών έξω από το στάδιο, ενώ ο αγώνας βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη.

Ωστόσο, τα πρώτα σοβαρά επεισόδια είχαν σημειωθεί περίπου δέκα λεπτά πριν από τη σέντρα, όταν περίπου 100 ταραχοποιοί επιχείρησαν να εισέλθουν στον εσωτερικό δακτύλιο ασφαλείας του γηπέδου.

Un grupo de manifestantes logro penetrar hasta las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, se presentan enfrentamientos en la zona. #inauguración pic.twitter.com/D7POf4tZGe — María Salguero (@msalguerb) June 11, 2026

Οι δυνάμεις καταστολής αναπτύχθηκαν άμεσα για να τους απωθήσουν, κάνοντας χρήση δακρυγόνων και ωθώντας τους διαδηλωτές μακριά από τις εισόδους του σταδίου.

Παράλληλα, υπήρξαν αναφορές για χρήση πυρσών και ρίψη βράχων προς τους αστυνομικούς, ενώ στόχος επιθέσεων έγινε και φορτηγό που ήταν σταθμευμένο κοντά στο γήπεδο.

Διαμαρτυρίες για τους αγνοούμενους και τις συνθήκες εργασίας

Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν σε μια χώρα που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα βίας που συνδέονται με τη δράση των καρτέλ ναρκωτικών.

Τουλάχιστον πέντε οργανώσεις και συλλογικότητες είχαν προαναγγείλει διαδηλώσεις γύρω από το στάδιο. Ανάμεσά τους βρίσκονταν εκπρόσωποι οικογενειών των περίπου 130.000 αγνοουμένων του Μεξικού, καθώς και εκπαιδευτικοί που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες εργασίας τους.

“No queremos arruinar la fiesta del mundial, pero alguien tiene que oírnos”, dice al pie del Ángel de la Independencia María del Rocío Fragoso Granada, madre buscadora de su hija desaparecida en Santa Fe en 2018.



📹Jorge Ricardohttps://t.co/INPKGVTYNR pic.twitter.com/jEI4ps7ZYv — REFORMA (@Reforma) June 11, 2026

Παραμένει ωστόσο ασαφές εάν οι διαδηλωτές που συγκρούστηκαν με την αστυνομία έξω από το Αζτέκα ανήκαν στις συγκεκριμένες οργανώσεις ή σε άλλες ομάδες που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις.

Η πρεμιέρα δεν επηρεάστηκε

Παρά τις ανησυχίες ότι τα επεισόδια θα μπορούσαν να προκαλέσουν καθυστέρηση στην έναρξη του αγώνα, οι φόβοι αυτοί δεν επιβεβαιώθηκαν.

Οι αρχές είχαν αποκλείσει δρόμους σε ακτίνα περίπου 1,5 χιλιομέτρου γύρω από το στάδιο, γεγονός που επέτρεψε την ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης.

Μέχρι το μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας για την πρεμιέρα του Μουντιάλ, η ατμόσφαιρα στην Πόλη του Μεξικού παρέμενε ειρηνική, με χιλιάδες φιλάθλους να γιορτάζουν την επιστροφή της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης στο ιστορικό Αζτέκα, το οποίο είχε φιλοξενήσει αγώνες και στα Παγκόσμια Κύπελλα του 1970 και του 1986.

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