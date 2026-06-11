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11.06.2026 18:36

Η ομάδα της Αϊτής αναγκάστηκε να αλλάξει τις φανέλες του Παγκοσμίου Κυπέλλου αφότου η FIFA απέρριψε το «πολιτικό» σχέδιό τους

11.06.2026 18:36
haiti FIFA

Η Αϊτή αναγκάστηκε να αλλάξει τις φανέλες της εθνικής της ομάδας την παραμονή του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, αφού η FIFA έκρινε ότι ορισμένα στοιχεία σχεδιασμού ήταν πολύ «πολιτικά».

Η Αϊτή θα ξεκινήσει τον εναρκτήριο αγώνα της εναντίον της Σκωτίας το Σάββατο.

Σε μια δήλωση που απαντά στην απόφαση, η κατασκευάστρια εταιρεία Saeta δήλωσε ότι συνεργάστηκε στενά με τη FIFA καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας έγκρισης και «εφάρμοσε με επιτυχία τις ζητούμενες τροποποιήσεις».

Η Saeta ανέφερε σε μια δήλωση: «Σε στενή συνεργασία με την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αϊτής, ο στόχος μας καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ήταν να δημιουργήσουμε μια φανέλα που να γιορτάζει την υπερηφάνεια, την ανθεκτικότητα και το πνεύμα του λαού της Αϊτής», σύμφωνα με την εφημερίδα The Guardian.

«Αρκετές ιδέες αναπτύχθηκαν και βελτιστοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια αρκετών μηνών και υποβλήθηκαν μέσω της τυπικής διαδικασίας έγκρισης της FIFA. Το τελικό σχέδιο που παρουσίασε η Saeta προοριζόταν ως φόρος τιμής στους άνδρες και τις γυναίκες που συμβάλλουν καθημερινά στο μέλλον της Αϊτής και δεν προοριζόταν ως πολιτική δήλωση.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναθεώρησης, η FIFA διαπίστωσε ότι ορισμένα οπτικά στοιχεία θα μπορούσαν να ερμηνευθούν διαφορετικά σύμφωνα με τους κανονισμούς εξοπλισμού της και τελικά ζήτησε τροποποιήσεις στο σχέδιο. Ενώ αυτή η ερμηνεία διέφερε από την πρόθεσή μας, ο Saeta σεβάστηκε τη διαδικασία και εφάρμοσε τις τελικές απαιτήσεις που κοινοποιήθηκαν από τη FIFA.

Παραμένουμε περήφανοι που συνεισφέραμε, μαζί με την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αϊτής, σε αυτή την ιστορική στιγμή για το ποδόσφαιρο της Αϊτής και ευχόμαστε στην ομάδα κάθε επιτυχία στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA».

Οι φανέλες, διαθέσιμες σε μπλε, λευκό και κόκκινο, φέρουν το σήμα της εθνικής ομάδας στο κέντρο. Το αμφισβητούμενο στοιχείο ήταν ένα γραφικό στο δεξί ισχίο που έδειχνε σιλουέτες εμπνευσμένες από τη Μάχη του Βερτιέρ και την Αϊτινή Επανάσταση κατά της γαλλικής κυριαρχίας.

Το 1803, ο ηγέτης της επανάστασης Ζαν-Ζακ Ντεσαλίν, αργότερα ο πρώτος αυτοκράτορας της Αϊτής, αφαίρεσε τη λευκή λωρίδα από μια γαλλική σημαία για να δημιουργήσει μια νέα σημαία για «την πρώτη ελεύθερη μαύρη δημοκρατία στον κόσμο».

Η εκδήλωση τιμάται σε εθνικό επίπεδο κάθε 18 Μαΐου ως Ημέρα Σημαίας της Αϊτής.

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