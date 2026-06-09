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09.06.2026 12:07

Σάλος με τις Αρχές στις ΗΠΑ ενόψει Μουντιάλ: Έκαναν εξονυχιστικό έλεγχο στην ομάδα του Ουζμπεκιστάν και στην Ολλανδία… τίποτα

09.06.2026 12:07
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Σε μία άνευ προηγουμένου συμπεριφορά προέβησαν οι υπεύθυνοι ασφαλείας στο Μανχάταν, κατά της εθνικής ομάδας του Ουζμπεκιστάν.

Το Ουζμπεκιστάν έπαιζε τα ξημερώματα φιλικό με την Ολλανδία στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για το Μουντιάλ και κατά την αποβίβασή τους από το πούλμαν στο γήπεδο, οι αστυνομικοί τους έκαναν εξονυχιστικό έλεγχο, ζητώντας τους να… ανοίξουν χέρια και πόδια, ενώ έλεγξαν και τις τσάντες τους. Την ίδια ώρα, η Ολλανδία πέρασε από δίπλα τους σαν να μην τρέχει τίποτα και χωρίς τον παραμικρό έλεγχο μπήκε στο γήπεδο.

Οι χώρες της Ασίας και της Αφρικής έχουν διαφορετική μεταχείριση από τις Αμερικανικές Αρχές, αλλά η εικόνα με την ποδοσφαιρική ομάδα του Μουντιάλ προκάλεσε σάλο καθώς αν ξεκινά έτσι η… φιλοξενία στις ΗΠΑ, προμηνύονται δύσκολες εβδομάδες…

Να σημειωθεί πως ως επίσημη δικαιολογία η ασφάλεια του σταδίου είπε ότι η Ολλανδία είχε περάσει από «προκαταρκτικό έλεγχο» στο δικό της ξενοδοχείο…

Για την ιστορία, η αναμέτρηση διεξήχθη κανονικά, με την Ολλανδία να επικρατεί 2-1 του Ουζμπεκιστάν χάρη σε δύο εύστοχες εκτελέσεις πέναλτι του Κόντι Γκάκπο. 

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