Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 102-92: Με πρωταγωνιστές Φουρνιέ και Βεζένκοβ οι ερυθρόλευκοι έκαναν το 2-1 και «αγκαλιάζουν» τον τίτλο

Με τους Εβάν Φουρνιέ (28π., 6/9 τρίπ.) και Σάσα Βεζένκοβ (24π.) να «κουβαλούν» την επίθεση του Ολυμπιακού σε όλα τα κρίσιμα σημεία και με ένα «ξέσπασμα» στην εκκίνηση της τελευταίας περιόδου που οδήγησε στο +15, οι Πειραιώτες νίκησαν τον Παναθηναϊκό με 102-92 στο Game 3 των τελικών στα πλέι οφ της Greek Basketball League, έκαναν το 2-1 στις νίκες κι απέχουν πλέον μία νίκη απ’ τον εφετινό τίτλο. Η σειρά μεταφέρεται πλέον στο Telecom Center, όπου θα πραγματοποιηθεί ο 4ος τελικός το βράδυ της Τετάρτης (10/6, 21:00).

Αδιαμφισβήτητος MVP του 3ου τελικού δεν ήταν άλλος από τον MVP του φάιναλ φορ της Euroleague προ ημερών, Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος ΝΒΑερ με 28 πόντους και 6/10 τρίποντα, 8 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο (29β.) είχε έτοιμες απαντήσεις κάθε φορά που ο Παναθηναϊκός απειλούσε να «δραπετεύσει» από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Ο Σάσα Βεζένκοφ σημείωσε 24 πόντους, ενώ ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με 17 πόντους και 6 ριμπάουντ ήταν κυρίαρχος στη ρακέτα, αγωνιζόμενος 27:60΄΄. Ο Τόμας Ουόκαπ είχε 3/7 τρίποντα, σε ιδιαίτερα κρίσιμα σημεία του αγώνα και 11 πόντους συνολικά (με 4 ασίστ), ενώ εξαιρετικός ήταν και ο Τάισον Ουόρντ με 12 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ.

Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με +9 (27-18) προς τα τέλη της 1ης περιόδου με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να μετρά ήδη 3 φάουλ, για να βρει λύσεις από τον Ντίνο Μήτογλου ο Παναθηναϊκός και να προσπεράσει με 38-41 στη 2η περίοδο, διάστημα στο οποίο ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έπεσε στο παρκέ και πήρε τον δρόμο προς τ’ αποδυτήρια υποβασταζόμενος λόγω υποτροπής στην πελματιαία απονευρωσίτιδα.

Ο Σάσα Βεζένκοφ βοήθησε τον Ολυμπιακό να βρεθεί δύο φορές στο +8 (57-49 και 65-57) στην 3η περίοδο, ενώ ο Εβάν Φουρνιέ βγήκε και πάλι μπροστά στις αρχές του 4ου δεκαλέπτου οδηγώντας στο +13 (77-64) την ομάδα του Πειραιά. Λεσόρ και Γκραντ έφεραν τον Παναθηναϊκό, όμως στο -4 (88-84) με 2:17΄΄ ν’ απομένουν. Τότε, ο Τόμας Ουόκαπ πέτυχε ένα απίστευτο τρίποντο (91-84), ο Βεζένκοφ πήρε το ριμπάουντ στην επόμενη επίθεση του Παναθηναϊκού και έβγαλε και την ασίστ στον Μιλουτίνοφ που κάρφωσε για το 93-84 και ο Ολυμπιακός δεν θ’ απειλείτο ουσιαστικά έκτοτε.

Αποβλήθηκε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, 51΄΄ πριν τη λήξη, όταν μπήκε μέσα στο παρκέ και διαμαρτυρήθηκε έντονα στους διαιτητές ζητώντας φάουλ του Μιλουτίνοφ στον Χέιζ-Ντέιβις σε κλέψιμο του Σέρβου σέντερ του Ολυμπιακού.

Πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού αναδείχτηκε ο Τζέριαν Γκραντ (19π.), ενώ ο Τι Τζέι Σορτς που είχε σημειώσει 8 σερί πόντους μειώνοντας σε 57-55 στην 3η περίοδο τέλειωσε τον αγώνα με 15 πόντους. Ο Χέιζ-Ντέιβις είχε 12 πόντους, 11 ο Λεσόρ αλλά μόνο 1 ριμπάουντ, ενώ στους 10 πόντου έμεινε ο Κέντρικ Ναν (0/5 τρίποντα). Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ είχε επίσης 10 πόντους κι ενώ μετρούσε 3 φάουλ ήδη από την 1η περίοδο. Ο αρχηγός των «πρασίνων», Κώστας Σλούκας, στην αγωνιστική επιστροφή του μετά την αρθροσκόπηση είχε 3 πόντους.

Ο Ολυμπιακός δεν είχε στη διάθεσή του τον τραυματία Τάιλερ Ντόρσεϊ (τενοντίτιδα), ενώ εκτός δωδεκάδας άφησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας τους Ντόντα Χολ και Φρανκ Νιλικίνα. Ο αρχηγός του Παπανικολάου, αν και ήταν στη δωδεκάδα, έκανε ένεση στη μέση, αλλά δεν πήρε χρόνο συμμετοχής.

Χωρίς τον τραυματία Τσεντί Οσμάν (ενοχλήσεις στη μέση) παρατάχθηκε ο Παναθηναϊκός με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να παίρνει τη θέση του στη δωδεκάδα.

Ο Σέρβος τενίστας Νόβακ Τζόκοβιτς και οι ΝBAers Καουάι Λέοναρντ και Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς παρακολούθησαν δια ζώσης τον 3ο τελικό, Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός.

Τα δεκάλεπτα: 27-21, 47-45, 70-62, 102-92

Διαιτητές: Τηγάνης, Τσιμπούρης, Καρπάνος

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 11 (3), Ουόρντ 12, Βεζένκοφ 24 (1), Μιλουτίνοφ 17, Φουρνιέ 28 (6), Πίτερς 2, Τζόσεφ 4, Τζόουνς 4

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Χέιζ-Ντέιβις 12 (2), Γκραντ 19 (2), Ναν 10, Λεσόρ 11, Ερνανγκόμεθ 10 (2), Σορτς 15, Σλούκας 3 (1), Ρογκαβόπουλος 3 (1), Τολιόπουλος 3 (1), Μήτογλου 6 (1)

Το πανόραμα των τελικών στα πλέι οφ της Greek Basketball League:

1ος ΤΕΛΙΚΟΣ (3/6/2026)

Τετάρτη, 3 Ιουνίου

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 82-76 (1-0)

2ος ΤΕΛΙΚΟΣ (5/6/2026)

Παρασκευή, 5 Ιουνίου

Τ-CENTER Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 68-58 (1-1)

3ος ΤΕΛΙΚΟΣ (8/6/2026)

Δευτέρα, 8 Ιουνίου

ΣΕΦ Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 102-92 (2-1)

4ος ΤΕΛΙΚΟΣ (10/6/2026)

Τετάρτη, 10 Ιουνίου

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ ΏΡΑ

T-CENTER Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 21:00

5ος ΤΕΛΙΚΟΣ (13/6/2026) * εάν χρειαστεί

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ ΏΡΑ

ΣΕΦ Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 18:00

Η σειρά κρίνεται στις 3 νίκες.

Διαβάστε επίσης:

Πώς ο εμφυτευμένος απινιδωτής προκάλεσε την κατάρρευση του Κρίστιαν Έρικσεν: Τι λέει καρδιολόγος



Εθνική Ελλάδας: Φιλική ήττα (0-1) από την Ιταλία στο Παγκρήτιο



Ζβέρεφ – Κομπόλι 3-2: Ο Γερμανός κατέκτησε το πρώτο Grand Slam της καριέρας του στο επικό Ρολάν Γκαρός (Videos)