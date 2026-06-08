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08.06.2026 00:27

Εθνική Ελλάδας: Φιλική ήττα (0-1) από την Ιταλία στο Παγκρήτιο

08.06.2026 00:27
kiriakopoulosEllada1

Για τέταρτο διαδοχικό φιλικό παιχνίδι η Εθνική Ελλάδας έμεινε χωρίς νίκη. Η «γαλανόλευκη» ηττήθηκε με 0-1 από την Ιταλία στο Παγκρήτιο – που είχε περί τους 13.000 φιλάθλους – συνεχίζοντας τις μέτριες εμφανίσεις εντός του 2026.

Τον ίδιο σχηματισμό (3-4-3) αλλά με οκτώ νέα πρόσωπα σε σχέση με το πρόσφατο (4/6) φιλικό με τη Σουηδία, παρέταξε την Εθνική ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Από την άλλη, ο Σίλβιο Μπαλντίνι «κατέβασε» μια ενδεκάδα με μέσο όρο ηλικίας τα 20,9 έτη και γηραιότερο τον 27χρονο Τζίτζι Ντοναρούμα.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν ανώτεροι μέχρι και το 68ο λεπτό, όταν αποβλήθηκε ο Λούκα Ρετζιάνι. Ο Τζεφ Εκχατόρ αστόχησε στο 4’, αλλά ήταν αυτός που τροφοδότησε τον Πίο Εσπόζιτο για το 0-1. Είκοσι λεπτά μετά, ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος νίκησε σε τετ-α-τετ τον 20χρονο άσο της Ίντερ. Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με οριζόντιο δοκάρι για τη «σκουάντρα ατζούρα», σε κοντινό πλασέ του Λούκα Κολεόσο. Στο 68’, ο Ρετζιάνι όντας τελευταίος τράβηξε από τη φανέλα τον Τάσο Δουβίκα, με τις αριθμητικές ισορροπίες να αλλάζουν.

Η Εθνική, με τον Αλέξανδρο Κυζιρίδη να κάνει ντεμπούτο, έφτασε κοντά στην ισοφάριση, αλλά το δυνατό σουτ του Χρήστου Ζαφείρη σταμάτησε στη ρίζα της αριστερής δοκού, με το 0-1 να μένει μέχρι τέλους. Πλέον, η Εθνική μας στρέφει την προσοχή της στα δύο πρώτα (εκτός έδρας) ματς για τη League A του UEFA Nations League, απέναντι σε Σερβία (24/9) και Γερμανία (27/9).

Διαιτητής: Γιγκάλ Φριντ (Ισραήλ)
Κίτρινες: Λιπάνι, Αχανόρ, Φαβασούλι.
Κόκκινες: Ρετζιάνι (68’)

Συνθέσεις:

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Βλαχοδήμος, Ρέτσος, Χατζηδιάκος, Κουλιεράκης (46’ Ρότα), Βαγιαννίδης (76’ Τεττέη), Τριάντης (62’ Ανδρούτσος), Μουζακίτης (76’ Ζαφείρης), Κυριακόπουλος (62’ Τσιμίκας), Tζόλης (87’ Παυλίδης), Δουβίκας (87’ Κωστούλας), Μασούρας (62’ Κυζιρίδης).

Ιταλία (Σίλβιο Μπαλντίνι): Ντοναρούμα, Αχανόρ (46’ Μανέ), Κομούτσο (55’ Ρετζιάνι), Κιαρόντια, Μπαρτεζάγκι, Πιζίλι, Λιπάνι (74’ Νταγκασό), Ντουρ, Εκχατόρ (46’ Φίνι/74’ Φαβασούλι), Εσπόζιτο (88’ Καμάρντα), Κολεόσο (88’ Κολεόσο).

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