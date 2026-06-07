Μουντιάλ: Το oldschool πούλμαν της Εθνικής Κουρασάο που έγινε viral (Video)

Η εθνική ομάδα του Κουρασάο πηγαίνει στο πρώτο Μουντιάλ της ιστορίας της με ένα γαλάζιο πούλμαν βγαλμένο από άλλες εποχές.

Πρόκειται για ένα πούλμαν που θυμίζει σχολικό λεωφορείο, χωρίς παράθυρα και βαμμένο στα χρώματα του Κουρασάο, το οποίο έχει τις λέξεις «συγγνώμη, φτάσαμε» στο μπροστινό μέρος!

Αναμενόμενα, οι εικόνες έγιναν viral, με τους απανταχού φίλους του ποδοσφαίρου να αναμένουν με τεράστιο ενδιαφέρον την ομάδα του Ντικ Άντβοκαατ και αυτά που θα παρουσιάσει στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.

Curaçao 🇨🇼 national team arrived for the 2026 World Cup in a school bus 🚌 with no windows😂😭…. These guys are creating amazing memories pic.twitter.com/5s6AQbSgL3 June 7, 2026

Διαβάστε επίσης:

ΚΑΕ Παναθηναϊκός: H απάντηση στον Ολυμπιακό για τη διαμαρτυρία στην ΕΡΤ

Όνειρα στα… σύνορα: Χιλιάδες φίλαθλοι χάνουν το Μουντιάλ πριν καν αρχίσει – Η βίζα, ο Τραμπ και ο φόβος της «μαζικής παράνομης μετανάστευσης»

Ρεκόρ Γκίνες: «Κύμα» δύο χιλιομέτρων από Μεξικανούς φιλάθλους πριν το Μουντιάλ (Video)