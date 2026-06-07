search
ΚΥΡΙΑΚΗ 07.06.2026 19:37
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.06.2026 18:40

Μουντιάλ: Το oldschool πούλμαν της Εθνικής Κουρασάο που έγινε viral (Video)

07.06.2026 18:40
curacao_poulman1

Η εθνική ομάδα του Κουρασάο πηγαίνει στο πρώτο Μουντιάλ της ιστορίας της με ένα γαλάζιο πούλμαν βγαλμένο από άλλες εποχές.

Πρόκειται για ένα πούλμαν που θυμίζει σχολικό λεωφορείο, χωρίς παράθυρα και βαμμένο στα χρώματα του Κουρασάο, το οποίο έχει τις λέξεις «συγγνώμη, φτάσαμε» στο μπροστινό μέρος!

Αναμενόμενα, οι εικόνες έγιναν viral, με τους απανταχού φίλους του ποδοσφαίρου να αναμένουν με τεράστιο ενδιαφέρον την ομάδα του Ντικ Άντβοκαατ και αυτά που θα παρουσιάσει στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.

Διαβάστε επίσης:

ΚΑΕ Παναθηναϊκός: H απάντηση στον Ολυμπιακό για τη διαμαρτυρία στην ΕΡΤ

Όνειρα στα… σύνορα: Χιλιάδες φίλαθλοι χάνουν το Μουντιάλ πριν καν αρχίσει – Η βίζα, ο Τραμπ και ο φόβος της «μαζικής παράνομης μετανάστευσης»

Ρεκόρ Γκίνες: «Κύμα» δύο χιλιομέτρων από Μεξικανούς φιλάθλους πριν το Μουντιάλ (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
roman-abramovich
ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Ο Αμπράμοβιτς είναι ο επιχειρηματίας μέσω του οποίου έστειλε μήνυμα στον Πούτιν ο Ζελένσκι

hamilton-antonelli
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

F1: Πέμπτη διαδοχική νίκη για τον Αντονέλι στον επεισοδιακό αγώνα του Μονακό

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Συνελήφθη Τούρκος να μεταφέρει 110 κιλά ακατέργαστης κάνναβης

curacao_poulman1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ: Το oldschool πούλμαν της Εθνικής Κουρασάο που έγινε viral (Video)

ivanka-kushner-epeisodia-alvania
ΚΟΣΜΟΣ

Το θέρετρο του Κούσνερ φέρνει κι άλλους μπελάδες στην Αλβανία: Η ΕΕ προειδοποιεί ακόμη και για μη ένταξη της χώρας στην Ευρώπη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsimitselis-new
LIFESTYLE

Τσιμιτσέλης: «Έμαθα ότι σταματάει το Όπου υπάρχει Ελλάδα» - «Δεν έχω υπάρξει πιο μαϊντανός στη ζωή μου» (Video)

prostimo_troxaia_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πόσο είναι το πρόστιμο αν οδηγούμε με σαγιονάρες - Τι λέει ο ΚΟΚ

areios_pagos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άρειος Πάγος: Παράνομοι οι τόκοι, αλλά όχι τα λεφτά πίσω – Έρχεται κύμα αγωγών κατά τραπεζών και servicers

canolli_almiro_sintagi
CUCINA POVERA

Αλμυρά κανόλι από ψωμί του τοστ

seismos_main
ΕΛΛΑΔΑ

Και δεύτερος ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια - Ιδιαίτερα αισθητός και στην Αττική, ζημιές σε σπίτια και καταστήματα, τι λένε Παπαζάχος, Γκανάς

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 07.06.2026 19:35
roman-abramovich
ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Ο Αμπράμοβιτς είναι ο επιχειρηματίας μέσω του οποίου έστειλε μήνυμα στον Πούτιν ο Ζελένσκι

hamilton-antonelli
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

F1: Πέμπτη διαδοχική νίκη για τον Αντονέλι στον επεισοδιακό αγώνα του Μονακό

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Συνελήφθη Τούρκος να μεταφέρει 110 κιλά ακατέργαστης κάνναβης

1 / 3