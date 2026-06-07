Ρεκόρ Γκίνες: «Κύμα» δύο χιλιομέτρων από Μεξικανούς φιλάθλους πριν το Μουντιάλ (Video)

Χιλιάδες Μεξικανοί συγκεντρώθηκαν το Σάββατο, προκειμένου να δημιουργήσουν το μεγαλύτερο «κύμα» που έχει γίνει ποτέ, λίγες ημέρες πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου αυτό το πλήθος, είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσει έντονη ατμόσφαιρα στα στάδια.

Το «κύμα», που έγινε δημοφιλές στο Μεξικό κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1986, συμβαίνει όταν οι φίλαθλοι σηκώνονται όρθιοι με τα χέρια υψωμένα και στην συνέχεια κάθονται ξανά κάτω, όταν οι επόμενοι κάνουν το ίδιο, μιμούμενοι ένα κύμα από το οποίο πήρε το όνομά του.

Χιλιάδες άνθρωποι με τη φανέλα της εθνικής ομάδας, συγκεντρώθηκαν στην Πόλη του Μεξικού στην Paseo de la Reforma, την κεντρική λεωφόρο της πρωτεύουσας, αποφασισμένοι να μπουν στο Βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς το «κύμα» εκτάθηκε σε περίπου σε δύο χιλιόμετρα!

«Λέω ότι θα το νικήσουμε: είμαστε ήδη τόσοι πολλοί από εμάς και είναι πιθανό να το κάνουμε όπως κάνουμε πάντα, σε κάθε αγώνα, σε κάθε στάδιο», σχολίασε η Σάλι Αβιλές, μια 31χρονη δημιουργός περιεχομένου, την ώρα που οι συμμετέχοντες, συνοδευόμενοι από μουσική, ακολουθούν προσεκτικά τις οδηγίες του αρχηγού.

«Προσοχή! Γονατίστε, σκύψτε και σηκωθείτε όσο πιο γρήγορα μπορείτε στις μύτες των ποδιών σας, με τα χέρια σας ψηλά στον αέρα!», φωνάζει. Το πλήθος αρχίζει να λικνίζεται και το κύμα παίρνει μορφή.

#6Jun Miles de personas se reunieron la tarde de este sábado en el Paseo de la Reforma de Ciudad de México para crear la ola humana más grande del mundo y obtener un Récord Guinness. 🌊🇲🇽



Familias, turistas y ciudadanos se sumaron a esta actividad que recorrió varios tramos de… pic.twitter.com/y0vpsPoDj6 June 6, 2026

«Δεν θα μπορούσα να λείψω από αυτή την υπέροχη εκδήλωση, για να δείξω στον κόσμο πώς είναι πραγματικά το Μεξικό: την ατμόσφαιρα, την αγάπη, την ενότητα, την ειρήνη», λέει η Γκλόρια Φραγκόσο, μια 55χρονη ιδιωτική υπάλληλος, η οποία φορά ένα παραδοσιακό κάλυμμα κεφαλής.

«Είμαστε μια φιλόξενη χώρα, μια χώρα που λάμπει», προσθέτει, επιβεβαιώνοντας ότι η Πόλη του Μεξικού είναι «περισσότερο από έτοιμη» να φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο, που συνδιοργανώνει η χώρα της, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά από την ερχόμενη Πέμπτη.

Οι μεξικανικές πολιτιστικές αρχές ανακοίνωσαν ότι το ρεκόρ καταρρίφθηκε, χωρίς να δώσουν λεπτομέρειες.

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