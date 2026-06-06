Μουντιάλ 2026: «Θρίλερ» με τις βίζες των μελών της Εθνικής Ιράν για τις ΗΠΑ

Με το χρόνο να μετρά αντίστροφα για την έναρξη του Μουντιάλ η ποδοσφαιρική ομάδα του Ιράν αναχώρησε σήμερα από την Τουρκία με προορισμό τη βάση προετοιμασίας της στο Μεξικό ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ αρκετά μέλη της αποστολής φέρονται να μην έχουν ακόμη λάβει βίζα εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, μεταξύ των 14 στελεχών και αξιωματούχων που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη διαδικασία έκδοσης βίζας βρίσκονται ο γενικός γραμματέας της Ιρανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Χενταγιάτ Μομπεϊνί, και ο αντιπρόεδρός της, Μεχντί Μοχαμάντ Ναμπί. Παραμένει ασαφές εάν έχει εγκριθεί η βίζα του προέδρου της ομοσπονδίας, Μεχντί Τατζ.

Η συμμετοχή του Ιράν στη διοργάνωση έχει επηρεαστεί από τις γεωπολιτικές εντάσεις που προέκυψαν μετά τη σύγκρουση της χώρας με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δυσκολίες στην έκδοση αμερικανικών θεωρήσεων εισόδου οδήγησαν την ομοσπονδία να μεταφέρει τη βάση προετοιμασίας της από το Τούσον της Αριζόνα στην Τιχουάνα στο Μεξικό, κοντά στα σύνορα με την Καλιφόρνια.

Σε ανακοίνωσή της, η Ιρανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «εκδικητική συμπεριφορά», υποστηρίζοντας ότι η άρνηση χορήγησης βίζας σε βασικά διοικητικά στελέχη της ομάδας στερεί από την εθνική Ιράν τη δυνατότητα να αγωνιστεί υπό ίσους όρους και χωρίς διακρίσεις.

Παράλληλα, η πρεσβεία του Ιράν στην Άγκυρα αντέδρασε σε ανάρτηση του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, ο οποίος είχε συγχαρεί το προσωπικό της αμερικανικής πρεσβείας για τη διεκπεραίωση των θεωρήσεων εισόδου της ιρανικής αποστολής.

«Δεν μπορείτε να εξωραΐσετε ενέργειες που παραβιάζουν τους κανονισμούς της FIFA και τις υποχρεώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών ως διοργανώτριας χώρας απλώς επαινώντας τους εαυτούς σας», ανέφερε η ιρανική πλευρά, κάνοντας λόγο για «πολιτικά υποκινούμενη παρέμβαση στον αθλητισμό».

Αμερικανοί αξιωματούχοι, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας στο Associated Press, δήλωσαν ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές της εθνικής Ιράν έχουν λάβει έγκριση βίζας. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έχουν επίσης εκδοθεί θεωρήσεις εισόδου για προπονητές, γυμναστές και μέρος του υποστηρικτικού προσωπικού. Ωστόσο, ορισμένες αιτήσεις απορρίφθηκαν, καθώς φέρεται να είχαν υποβληθεί με «ψευδή στοιχεία».

Η ομάδα προετοιμαζόταν τις τελευταίες εβδομάδες σε προπονητικό καμπ στην Αττάλεια της Τουρκίας, ενώ έχει ήδη εξασφαλίσει τις απαραίτητες βίζες για την είσοδο στο Μεξικό μέσω της πρεσβείας της χώρας στην Άγκυρα.

Οι ποδοσφαιριστές, ντυμένοι με μπλε σακάκια και λευκά μπλουζάκια, αναχώρησαν από το ξενοδοχείο Mardan Palace και επιβιβάστηκαν σε ιδιωτική πτήση από το αεροδρόμιο της Αττάλειας με προορισμό το Μεξικό.

Το Ιράν θα δώσει τους δύο πρώτους αγώνες του στη φάση των ομίλων στο Ίνγκλγουντ της Καλιφόρνιας, απέναντι στη Νέα Ζηλανδία στις 15 Ιουνίου και το Βέλγιο στις 21 Ιουνίου. Στη συνέχεια θα ταξιδέψει στο Σιάτλ για να αντιμετωπίσει την Αίγυπτο στις 26 Ιουνίου.

Το ενδεχόμενο αναμέτρησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει ανοιχτό στη φάση των «32», εφόσον οι δύο ομάδες τερματίσουν στη δεύτερη θέση των ομίλων τους.

Το πολιτικό σκέλος της υπόθεσης είχε αναδειχθεί ήδη από τον Μάρτιο, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε εκφράσει επιφυλάξεις για τη συμμετοχή του Ιράν στη διοργάνωση, δηλώνοντας ότι δεν τη θεωρεί «κατάλληλη» και επικαλούμενος ζητήματα ασφάλειας των παικτών. Η ιρανική εθνική ομάδα είχε απαντήσει τότε ότι «κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει» τη χώρα από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η τελική αποστολή του Ιράν ανακοινώθηκε τη Δευτέρα και περιλαμβάνει 17 ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο εγχώριο πρωτάθλημα, το οποίο παρέμεινε ανενεργό από τον Φεβρουάριο λόγω των πολεμικών εξελίξεων. Εκτός αποστολής έμεινε ο επιθετικός Σαρντάρ Αζμούν, ο οποίος φέρεται να απομακρύνθηκε εξαιτίας ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που προκάλεσε την αντίδραση των ιρανικών αρχών.

Παρότι ο υπουργός Αθλητισμού του Ιράν είχε δηλώσει τον Μάρτιο ότι η συμμετοχή της χώρας στο Μουντιάλ ενδέχεται να μην είναι εφικτή, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία ξεκαθάρισε τον Μάιο ότι συνεχίζει κανονικά την προετοιμασία της ομάδας, επιμένοντας παράλληλα ότι βίζα πρέπει να χορηγηθεί σε όλους τους παίκτες και τα μέλη της αποστολής, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν υπηρετήσει στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης.

Πηγή: Associated Press

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