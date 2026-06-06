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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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06.06.2026 16:06

Καλλιτεχνική κολύμβηση: «Χάλκινη» η Κασβίκη στο ευρωπαϊκό παίδων, κορασίδων

06.06.2026 16:06
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Το χάλκινο μετάλλιο στο σόλο κατέκτησε η Μελίνα Ραφαηλία Κασβίκη, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα καλλιτεχνικής κολύμβησης παίδων/κορασίδων, που διεξάγεται στο Λουξεμβούργο.

Η νεαρή αθλήτρια του ΣΚ Ροή πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό του αγωνίσματος, συγκέντρωσε 209.2526 βαθμούς και πήρε την τρίτη θέση.

Μάλιστα, βρέθηκε πολύ κοντά και στο ασημένιο μετάλλιο, το οποίο κατέληξε στα χέρια της Ισπανίδας Αμπρίλ Καμπαγέρο, που συγκέντρωσε 210.4188 βαθμούς. Νικήτρια στο σόλο αναδείχθηκε η Ρωσίδα Αννα Ντανίλοβα με 230.2288β (οι αθλητές και αθλήτριες της Ρωσίας αγωνίζονται πλέον κανονικά στις διοργανώσεις του υγρού στίβου και όχι ως ουδέτεροι).

4οι Χρυσού και Κουκουσέλης

Λίγο νωρίτερα, τη θέση στο βάθρο «άγγιξαν» και οι Φαίδρα Χρυσού και Στέλιος Κουκουσέλης Φούσκης στο μικτό ντουέτο. Το ελληνικό δίδυμο κατετάγη τέταρτο με 279.9637 βαθμούς, με μικρή διαφορά από τα ζευγάρια της Ισπανίας (Λόλα Ιβα Απαρίθιο/Μικέλ Μερσέντες) και της Πολωνίας (Κάσπερ Φίλιπ Κάσπρικ/Αμελία Μόνικα Μιανόφσκα), που πήραν τη δεύτερη και την τρίτη θέση με 284.8409 και 283.6340β. αντίστοιχα. Το χρυσό και εδώ κατέκτησε η Ρωσία με την Ντομίνικα Αλεξαντρόβα και τον Νικίτα Σκλιάροφ, που συγκέντρωσαν 333.8454 βαθμούς.

Το απόγευμα (18:00) διεξάγεται ο τελικός του ομαδικού, όπου συμμετέχει η εθνική ομάδα.

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