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05.06.2026 22:53

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 68-58: Ισοφάρισαν τη σειρά οι «πράσινοι» με ηγέτη τον Χέις-Ντέιβις

05.06.2026 22:53
heiz pao

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις ο οποίος κατέγραψε 23 πόντους με 5/8 τρίποντα (παίρνοντας μία προσωπική… ρεβάνς μετά το 1/13 σουτ που είχε στο πρώτο ματς στο ΣΕΦ) κι «όπλο» του την τρομερά πιεστική άμυνά του στο δεύτερο μέρος, όπου δέχθηκε πόντους, ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Ολυμπιακό με 68-58 στο T-Center στον δεύτερο τελικό της Greek Basketball League και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά. Οι τελικοί μεταφέρονται πλέον ξανά στο ΣΕΦ, όπου τη Δευτέρα (8/6, 21:00) θα διεξαχθεί ο τρίτος τελικός.

Μετά από ένα πρώτο ημίχρονο που δεν έδρεψε δάφνες ποιότητας, αλλά ο Ολυμπιακός κατάφερε να ελέγξει τη… μοίρα του, ο Παναθηναϊκός ανέβασε στροφές στην άμυνα από την τρίτη περίοδο, κρατώντας τους «ερυθρόλευκους» χωρίς καλάθι μέχρι το 25΄ και περιορίζοντας τους στους 8 πόντους σε αυτό το διάστημα, σημειώνοντας όχι μόνο την ανατροπή, αλλά εξασφαλίζοντας στο 30΄ και μία διψήφια διαφορά ασφαλείας (48-38).   

Με την εκκίνηση της τέταρτης περιόδου, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις συνέχισε τους… βομβαρδισμούς από τα 6,75 και ο Παναθηναϊκός έχοντας χαλάσει το… μυαλό των αντιπάλων ξέφυγε με +15 (61-46) και δεν απειλήθηκε μέχρι το φινάλε. 

Ο Αμερικανός φόργουορντ τελείωσε τον αγώνα με 23 πόντους και 5/8 τρίποντα, παίζοντας και για τον… Κέντρικ Ναν, ο οποίος περιορίστηκε στους 4 πόντους και έμεινε μακριά από τον καλό εαυτό του,. Στους 11 πόντους σταμάτησε ο Τσέντι Όσμαν, ενώ κομβικοί στην «πράσινη» ανατροπή ήταν οι Τζέριαν Γκραντ (8π.) και Βασίλης Τολιόπουλος (7π., 1/2τρ.). 

Από τον Ολυμπιακό πάλεψαν οι Εβάν Φουρνιέ και Ντόντα Χολ με 15 και 11 πόντους, αντίστοιχα, ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ κόλλησε στους… 9 πόντους. 

Τα δεκάλεπτα: 9-15, 29-30, 48-38, 68-58

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