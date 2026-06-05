Επικό «κόκκινο» άδειασμα: Στο Mega έκριναν ότι δεν υπήρχε φάουλ του Ναν στο Φουρνιέ

Ήταν τόσο εκκωφαντική η μεροληπτική διαιτησία στον πρώτο τελικό για το πρωτάθλημα μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, που ακόμα και στον τηλεοπτικό σταθμό Mega δεν άντεξαν: Παραδέχθηκαν, ευθύβολα, καθαρά και τεκμηριωμένα ότι το «φάουλ» που σφυρίχτηκε σε βάρος του Ναν σε μαρκάρισμα στον Φουρνιέ, και το οποίο έκρινε τον αγώνα, ήταν ανύπαρκτο.

Δεν υπήρχε δηλαδή παράβαση του Πράσινου παίκτη και κακώς οι διαιτητές έδωσαν φάουλ και δύο κρίσιμες και καθοριστικές βολές στον Ολυμπιακό. Και μάλιστα παρόμοια σφυρίγματα ευνόησαν και σε άλλες φάσεις τον Γάλλο παίκτη των Ερυθρόλευκων – εννοώντας πιθανόν τουλάχιστον δύο «φάουλ» που καταλογίστηκαν στον Γκραντ σε μαρκαρίσματα στον Φουρνιέ, που ήταν όμως περισσότερο με τα… μάτια, παρά με οποιαδήποτε αντικανονική χρήση του σώματος.

Φάουλ σήμα κατατεθέν Παπανικολάου. Αυτός είναι ο εκπαιδευτής 😂 https://t.co/tPmdAiPqJ4 — Clover_Α (@pet_rides) June 4, 2026

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