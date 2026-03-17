Αποκάλυψη Politico: Στα κάγκελα η ΕΕ για την ασφάλεια του Mundial στις ΗΠΑ – «Δεν την έχετε διασφαλίσει», λέει στη FIFA

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, πρέπει να βελτιώσει την απόδοσή του, δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Γκλεν Μικαλέφ στο POLITICO, σε μια σφοδρή επίθεση στην παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία.

Ο Επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για τον αθλητισμό επέκρινε τον Ινφαντίνο σχετικά με τους φόβους για την ασφάλεια των φιλάθλων που θα ταξιδέψουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο αυτό το καλοκαίρι, ενώ οι ΗΠΑ βρίσκονται σε πόλεμο με το Ιράν, και επέκρινε τη FIFA για τη συνεργασία της με το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μικαλέφ συναντήθηκε με τον Ινφαντίνο στις Βρυξέλλες τον περασμένο μήνα και προέτρεψε τον επικεφαλής του παγκόσμιου ποδοσφαίρου να συμβάλει στην προστασία των Ευρωπαίων φιλάθλων που θα ταξιδέψουν στη Βόρεια Αμερική για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Ο Επίτροπος δήλωσε ότι δεν υπήρξε περαιτέρω επικοινωνία από τη FIFA, παρά το γεγονός ότι η ΕΕ επανέλαβε τις ανησυχίες της για την ασφάλεια των οπαδών, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που υποστηρίζεται από τον Τραμπ, κλιμακώνεται.

«Αυτή ήταν η πρώτη και μοναδική ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων που είχα με τον Πρόεδρο Ινφαντίνο», είπε ο Μικαλέφ σχετικά με τη συνομιλία τους στις Βρυξέλλες, η οποία έλαβε χώρα στο περιθώριο μιας ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής για το ποδόσφαιρο. «Του ζήτησα να διαβεβαιώσει όσους ταξιδεύουν για το Παγκόσμιο Κύπελλο όσον αφορά την ασφάλειά τους. Δεν υπήρξε καμία συνέχεια».

«Και μετά την κλιμάκωση των εντάσεων που παρατηρήσαμε τις τελευταίες ημέρες, ζητήσαμε εκ νέου εγγυήσεις για όλους όσους θα ταξιδέψουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο», δήλωσε ο Μικαλέφ. «Ειδικά δεδομένου ότι μία από τις χώρες που φιλοξενούν αυτό το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στον κόσμο εμπλέκεται σε πόλεμο, είναι απολύτως λογικό να δοθούν εγγυήσεις από την άποψη της δημόσιας ασφάλειας και της δημόσιας τάξης».

Οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και το Μεξικό θα φιλοξενήσουν από κοινού το τουρνουά των 48 ομάδων, το οποίο ξεκινά στις 11 Ιουνίου στην Πόλη του Μεξικού και θα περιλαμβάνει 16 ευρωπαϊκές χώρες. Εκτός από τους φόβους για την ασφάλεια στις ΗΠΑ λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, υπάρχει επίσης ανησυχία για την παρουσία αξιωματικών της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) ως μέρος της ασφάλειας του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Νωρίτερα φέτος, τραμπούκοι της ICE πυροβόλησαν και σκότωσαν δύο Αμερικανούς πολίτες κατά τη διάρκεια επιχείρησης στη Μινεάπολη. Το Μεξικό βιώνει επίσης ένα κύμα βίας μετά τον θάνατο ενός αρχηγού καρτέλ στην πολιτεία Χαλίσκο. Η Γκουανταλαχάρα, πρωτεύουσα του Χαλίσκο, θα φιλοξενήσει τέσσερις αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Από τη δική μου άποψη, οι διοργανωτές μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA και όσοι είναι υπεύθυνοι για τη διοργάνωση του τουρνουά, συμπεριλαμβανομένης της FIFA, έχουν την ευθύνη να διασφαλίσουν ότι οι συμμετέχουσες ομάδες και οι οπαδοί που τις συνοδεύουν θα έχουν εγγυημένη ασφάλεια και προστασία», δήλωσε ο Μικαλέφ.

Σε απάντηση, εκπρόσωπος της FIFA δήλωσε ότι η ασφάλεια και η προστασία αποτελούν «κορυφαία προτεραιότητα» του διοικητικού οργάνου και ότι «είναι πεπεισμένη ότι οι προσπάθειες που καταβάλλουν οι κυβερνήσεις του Καναδά, του Μεξικού και των Ηνωμένων Πολιτειών θα εξασφαλίσουν ένα ασφαλές, προστατευμένο και φιλόξενο περιβάλλον για όλους τους εμπλεκόμενους».

Όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί ότι η FIFA υστερεί σε θέματα ασφάλειας και προστασίας, ο Μικαλέφ απάντησε: «Ας πούμε ότι υπάρχει περιθώριο για μεγαλύτερη σαφήνεια», προτού περάσει σε ένα άλλο θέμα που προκαλεί ανησυχία σχετικά με τη διπλωματική στάση της FIFA.

Το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, που υποστηρίζεται από τον Τραμπ, έχει προκαλέσει φόβους σε όλη την Ευρώπη ότι ο Λευκός Οίκος κινείται προς τη συστηματική υποβάθμιση των Ηνωμένων Εθνών. Η FIFA, με τον Ινφαντίνο να παρίσταται σε μια σύνοδο κορυφής τον περασμένο μήνα – λίγο πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκινήσουν επίθεση εναντίον του Ιράν – δεσμεύτηκε να διαθέσει 75 εκατομμύρια δολάρια για ποδοσφαιρικές υποδομές στη Γάζα.

«Η FIFA έχει πολλά να απαντήσει σχετικά με αυτό», δήλωσε ο Μικαλέφ. «Μιλώντας ως Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για τον αθλητισμό, θα προτιμούσα να συνεργάζομαι με πολυμερείς οργανισμούς, οργανισμούς που σέβονται τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες, όπως η UNESCO και η UNICEF, όταν πρόκειται για την υλοποίηση έργων που σχετίζονται με τον αθλητισμό».

Ο εκπρόσωπος της FIFA απέρριψε την κριτική και δήλωσε ότι η συνεργασία «είναι απόλυτα σύμφωνη με την αποστολή της ομοσπονδίας να αναπτύξει το ποδόσφαιρο σε όλο τον κόσμο και να αξιοποιήσει τον κοινωνικό του αντίκτυπο».

Σε απάντηση σε ερώτηση σχετικά με το αν ο Ινφαντίνο, η πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Κίρστι Κόβεντρι και ο πρόεδρος της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής Άντριου Πάρσονς έκαναν καλή δουλειά – ενόψει των επικρίσεων που έχουν δεχτεί για το Παγκόσμιο Κύπελλο, τον Τραμπ και τη συμμετοχή της Ρωσίας σε αθλητικές διοργανώσεις – ο Μικαλέφ ήταν κατηγορηματικός όσον αφορά και τους τρεις υψηλόβαθμους αξιωματούχους.

«Σίγουρα πιστεύω ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης», είπε. Σε απάντηση, ο εκπρόσωπος της FIFA υπογράμμισε μια σειρά από επιτεύγματα του Ινφαντίνο στους τομείς της ανάπτυξης, των τουρνουά και του γυναικείου ποδοσφαίρου κατά τη διάρκεια της δεκαετούς θητείας του.

