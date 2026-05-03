ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

Τρόμος στο Λονδίνο: Άνδρας άρχισε να πυροβολεί «κατά ριπάς» σε περαστικούς – Τέσσερις τραυματίες (Video)

Τον τρόμο έσπειρε το πρωί του Σαββάτου (2/5) στο νότιο Λονδίνο και συγκεκριμένα στο Μπρίξτον άγνωστος ο οποίος άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως μέσα από το αυτοκίνητό του κατά περαστικών. 

Αποτέλεσμα των απανωτών πυροβολισμών ήταν να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, με σοβαρά τραύματα ένας 25χρονος και τρεις ακόμη, ένας 21χρονος, ένας 47χρονος και ένας 70χρονος, όλοι τους ελαφρύτερα τραυματισμένοι. 

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, στο σημείο κλήθηκε και έφτασε άμεσα η Μητροπολιτική Αστυνομία καθώς και ειδικές δυνάμεις αυτής.

Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες 

Μέχρι στιγμής δεν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Αστυνομικοί εθεάθησαν να ερευνούν χορτολιβαδική έκταση έξω από το συγκρότημα κατοικιών Southwyck House, στην Coldharbour Lane, στην οδό όπου σημειώθηκε το περιστατικό με τους πυροβολισμούς. 

Κάτοικος της περιοχής δήλωσε ότι πιστεύει πως το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ενός πάρτι μπάρμπεκιου. Ο επικεφαλής της έρευνας, ντετέκτιβ επιθεωρητής Άλαμ Μπανγκού, χαρακτήρισε το περιστατικό «πράξη αδιάκριτης βίας».

«Κατανοούμε πόσο ανησυχητικό είναι αυτό το συμβάν για την τοπική κοινότητα και θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τους κατοίκους ότι εργαζόμαστε εντατικά για τον εντοπισμό των υπευθύνων», πρόσθεσε.

