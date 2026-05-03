03.05.2026 13:37

Ιράν: Βομβαρδισμένο Πανεπιστήμιο μετατρέπεται σε «μουσείο πολέμου»

credit: AP

Οι ιρανικές αρχές σχεδιάζουν να μετατρέψουν τμήμα πανεπιστημίου που υπέστη ζημιές από αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις σε «μουσείο πολέμου», σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων το Σάββατο.

Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του Isfahan University of Technology, Zafarollah Kalantari, ο χώρος που επλήγη θα διατηρηθεί ώστε να λειτουργήσει ως «ιστορικό ντοκουμέντο της επιστημονικής καταπίεσης της χώρας».

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι έχει ήδη παραχωρηθεί νέα έκταση για την ανέγερση νέου κτιρίου και την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού για το πανεπιστήμιο.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, οι αρχικές εκτιμήσεις ανεβάζουν το κόστος των ζημιών στις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις και υποδομές περίπου στα 11 εκατομμύρια δολάρια.

Το πανεπιστήμιο στο Ισφαχάν ένα από τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Ιράν, βρέθηκε στο στόχαστρο επιθέσεων τον Μάρτιο, κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης που είχε ξεκινήσει έναν μήνα νωρίτερα και επεκτάθηκε σε ολόκληρη την περιοχή.

Ιρανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι περισσότερα από 30 πανεπιστήμια επλήγησαν από βομβαρδισμούς, συμπεριλαμβανομένων ιδρυμάτων στην Τεχεράνη, καθώς και κατοικημένων περιοχών και άλλων πολιτικών υποδομών.

Η εκεχειρία μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών βρίσκεται σε ισχύ από τις 8 Απριλίου.

