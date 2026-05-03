ΚΥΡΙΑΚΗ 03.05.2026 15:34
Λαζόπουλος: Ανακοινώνει το τέλος της θεατρικής του διαδρομής – Η Δήμητρα, η Χρύσα, η μεγάλη απόφαση (Video)

Σήμερα, Κυριακή 3 Μαΐου στις 17:20 στο MEGA, η εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;» επιστρέφει με τη συνέχεια του αφιερώματος στον Λάκη Λαζόπουλο, εστιάζοντας σε μια ακόμη σημαντική στάση της ζωής και της πορείας του: την Αθήνα.

Η Νίκη Λυμπεράκη μαζί με τον Λάκη Λαζόπουλο περιηγούνται στην Κυψέλη, όπου επισκέπτονται το πρώτο του σπίτι.

Εκεί, με φόντο έναν ακάλυπτο χώρο που αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τη θεατρική παράσταση «Κυριακή των Παπουτσιών», αναδεικνύονται οι πρώτες επιρροές που διαμόρφωσαν τη δημιουργική του ματιά και τον τρόπο με τον οποίο μετέτρεπε απλές εικόνες της καθημερινότητας σε καλλιτεχνική έκφραση.

Στη διαδρομή αυτή συμμετέχουν και άνθρωποι που σημάδεψαν τη ζωή του. Η Χρύσα Ρώπα, το γνώριμο τηλεοπτικό του ταίρι από το «Τσαντίρι», θυμάται κοινές στιγμές με χιούμορ και συγκίνηση, ενώ ένας φίλος του από τα παιδικά του χρόνια μοιράζεται άγνωστες ιστορίες από το παρελθόν. Παράλληλα, η Δήμητρα Παπαδοπούλου συναντά τον Λάκη Λαζόπουλο σε μια ουσιαστική συζήτηση, γεμάτη συναίσθημα και ειλικρίνεια.

Η εκπομπή οδηγείται σε μια ιδιαίτερα έντονη στιγμή, όταν ο Λάκης Λαζόπουλος αποκαλύπτει την απόφασή του να ολοκληρώσει τη θεατρική του πορεία, βάζοντας ένα τέλος σε μια σημαντική δημιουργική διαδρομή που άφησε το στίγμα της στο θέατρο και τη σάτιρα. Παράλληλα, μιλά για τα επόμενα βήματά του, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του.

Ένα επεισόδιο με έντονο προσωπικό χαρακτήρα, που φέρνει στο προσκήνιο τον άνθρωπο πίσω από τον καλλιτέχνη και καλεί το κοινό σε μια ουσιαστική περιήγηση στη μνήμη, τη δημιουργία και την εξέλιξη.

