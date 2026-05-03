Μπουγάς κατά Akyla: «Το Ferto είναι αντιγραφή του τραγουδιού μου, αλλά δεν με ενοχλεί» (Video)

Για την ομοιότητα που του επισημαίνουν ότι έχει το κομμάτι του Ακύλα «Ferto» με το δικό του «Θέλεις μπουζούκια πάμε», μίλησε ο Τάσος Μπουγάς στους «Δεκατιανούς» του ΣΚΑΪ.

Ο τραγουδιστής δήλωσε πως, σύμφωνα με σχόλια του κόσμου, το κομμάτι με το οποίο ο Ακύλας θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision, αποτελεί αντιγραφή του δικού του τραγουδιού, ξεκαθαρίζοντας σε κάθε περίπτωση πως δεν ενοχλείται.

Ο Τάσος Μπουγάς εξήγησε, πως ακόμα και αν υπάρχει ομοιότητα ανάμεσα στα δύο κομμάτια, εκείνος δεν σκοπεύει να κινηθεί νομικά και ευχήθηκε καλή επιτυχία στον Akyla.

«Έχω ακούσει από πάρα πολύ κόσμο ότι το “Ferto” είναι αντιγραφή από το “Θέλεις μπουζούκια πάμε”, για να το λέει τόσος κόσμος, πάει να πει ότι κάποια αντιγραφή έχει γίνει, αλλά εμένα δεν με ενοχλεί αυτό. Δεν θα κινηθώ νομικά, απεναντίας του εύχομαι καλή επιτυχία και να έρθει με το πρώτο βραβείο εδώ στην Ελλάδα. Τα τραγούδια μου τα τραγουδάω για να τα λέει όλος ο κόσμος, γι’ αυτό δεν με ενοχλεί. Στη μουσική μοιάζει περισσότερο, αλλά δεν με πειράζει εμένα. Βεβαίως εύχομαι καλή επιτυχία και να έρθει με πρωτιά εδώ στην Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

