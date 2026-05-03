search
ΚΥΡΙΑΚΗ 03.05.2026 13:32
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.05.2026 12:18

Μπουγάς κατά Akyla: «Το Ferto είναι αντιγραφή του τραγουδιού μου, αλλά δεν με ενοχλεί» (Video)

03.05.2026 12:18
akylas_bougas

Για την ομοιότητα που του επισημαίνουν ότι έχει το κομμάτι του Ακύλα «Ferto» με το δικό του «Θέλεις μπουζούκια πάμε», μίλησε ο Τάσος Μπουγάς στους «Δεκατιανούς» του ΣΚΑΪ.

Ο τραγουδιστής δήλωσε πως, σύμφωνα με σχόλια του κόσμου, το κομμάτι με το οποίο ο Ακύλας θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision, αποτελεί αντιγραφή του δικού του τραγουδιού, ξεκαθαρίζοντας σε κάθε περίπτωση πως δεν ενοχλείται.

Ο Τάσος Μπουγάς εξήγησε, πως ακόμα και αν υπάρχει ομοιότητα ανάμεσα στα δύο κομμάτια, εκείνος δεν σκοπεύει να κινηθεί νομικά και ευχήθηκε καλή επιτυχία στον Akyla.

«Έχω ακούσει από πάρα πολύ κόσμο ότι το “Ferto” είναι αντιγραφή από το “Θέλεις μπουζούκια πάμε”, για να το λέει τόσος κόσμος, πάει να πει ότι κάποια αντιγραφή έχει γίνει, αλλά εμένα δεν με ενοχλεί αυτό. Δεν θα κινηθώ νομικά, απεναντίας του εύχομαι καλή επιτυχία και να έρθει με το πρώτο βραβείο εδώ στην Ελλάδα. Τα τραγούδια μου τα τραγουδάω για να τα λέει όλος ο κόσμος, γι’ αυτό δεν με ενοχλεί. Στη μουσική μοιάζει περισσότερο, αλλά δεν με πειράζει εμένα. Βεβαίως εύχομαι καλή επιτυχία και να έρθει με πρωτιά εδώ στην Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης:

Θανάσης Αναγνωστόπουλος: «Και πέρυσι μας είχαν ότι φτιάχναμε βαλίτσες και ψάχναμε που θα τις παρκάρουμε στον ΣΚΑΙ»

Βαρύ πένθος για την Κατερίνα Παναγοπούλου – «Σήμερα έφυγε από τη ζωή ένας υπέροχος άνθρωπος»

«The Devil Wears Prada 2»: Αυτή είναι η γυναίκα που ενέπνευσε τον ρόλο της Emily Charlton (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tourkia-4
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στην Κωνσταντινούπολη: Πεθερά σκότωσε την 25χρονη νύφη της με 2 σφαίρες στο κεφάλι – Βγήκε στο μπαλκόνι και φώναζε «καθάρισα την τιμή μου» (Video)

vardakastanis_2910_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βαρδακαστάνης: Δεν μπαίνουμε στο παιχνίδι της 2ης θέσης -Στόχος μας το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα

akylas-eurovision
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Οι πρώτες εικόνες του Akyla επί σκηνής στην πρώτη πρόβα στη Βιέννη

daneia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέοι κανόνες για δάνεια έως 100.000 ευρώ: «Προστασία» στους καταναλωτές και «κόφτης» στις υπερχρεώσεις

SHAKIRA
LIFESTYLE

Shakira: «Πλημμύρισε» την Κοπακαμπάνα με 2 εκατομμύρια θεατές σε εντυπωσιακή δωρεάν συναυλία (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
MixCollage-02-May-2026-02-04-AM-2604
ΚΟΣΜΟΣ

Μπλόφα ή πραγματική απειλή για την Ελλάδα το νέο ναυτικό πρόγραμμα της Τουρκίας, με αεροπλανοφόρα και πυρηνοκίνητα υποβρύχια;

marinakis_tsoukalas_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανεξάρτητες Αρχές: Το παρασκήνιο μιας ατυχούς συνεννόησης και γιατί υπαναχώρησε το ΠΑΣΟΚ 

dimoskopisi-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Marc: Στο 32,2% η Νέα Δημοκρατία, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, τρίτη με πτώση η Πλεύση Ελευθερίας

GIORGOS_MILONAKIS
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μυλωνάκης: Πρώτα θετικά σημάδια μετά από 17 ημέρες νοσηλείας

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 03.05.2026 13:26
<div style="width:1px;height:1px"></div>tourkia-4
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στην Κωνσταντινούπολη: Πεθερά σκότωσε την 25χρονη νύφη της με 2 σφαίρες στο κεφάλι – Βγήκε στο μπαλκόνι και φώναζε «καθάρισα την τιμή μου» (Video)

<div style="width:1px;height:1px"></div>vardakastanis_2910_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βαρδακαστάνης: Δεν μπαίνουμε στο παιχνίδι της 2ης θέσης -Στόχος μας το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα

<div style="width:1px;height:1px"></div>akylas-eurovision
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Οι πρώτες εικόνες του Akyla επί σκηνής στην πρώτη πρόβα στη Βιέννη

1 / 3