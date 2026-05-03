ΚΥΡΙΑΚΗ 03.05.2026 13:33
Θανάσης Αναγνωστόπουλος: «Και πέρυσι μας είχαν ότι φτιάχναμε βαλίτσες και ψάχναμε που θα τις παρκάρουμε στον ΣΚΑΙ»

Για τα σενάρια που θέλουν το Στούντιο 4 να μεταφέρεται από την ΕΡΤ στον ΣΚΑΪ μίλησε (ξανά) ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

«Έχω καταντήσει τηλεοπτικός μαϊντανός και το ξέρω και είναι ο άνθρωπος που θα βγει να πει τα ίδια και τα ίδια. Η λογική λέει ότι πάντα γίνονται συζητήσεις, εκτός αν δεν σε θέλει ένα κανάλι. Αν δεν σε θέλει, περνάει ο καιρός και πάει ο καθένας σπίτι του. Δια της ατόπου αντιλαμβανόμαστε όλοι το αποτέλεσμα. Εξαρτάται και από τους δύο, όχι μόνο από τον έναν. Δεν σου δίνει πάντα γη και ύδωρ (σ.σ. η άλλη πλευρά). Μπορεί ναι μπορεί και όχι», είπε ο παρουσιαστής στην εκπομπή του Mega.

Είναι «άδικο είναι να ανοίγεις την οθόνη και να ακούς πράγματα που μπορεί να μην ισχύουν και να θες να τα επιβεβαιώσεις ή να τα ακυρώσεις και να μένει αυτό το ανικανοποίητο μέσα σου. Θα φτάσει τέλος Ιουνίου και θα μάθουμε τι και πως θα γίνει», πρόσθεσε.

«Και πέρυσι μας είχαν ότι φτιάχναμε βαλίτσες και ψάχναμε να βρούμε που θα τις παρακάρουμε στον ΣΚΑΙ. Ήρθε τελικά ο Ιούνιος και είδαμε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι», πρόσθεσε ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος.

»Ο μέντοράς μου είναι ο εαυτός μου, η εμπειρία μου κι η Νάνσυ».

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

