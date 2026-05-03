Eurovision 2026: Οι πρώτες εικόνες του Akyla επί σκηνής στην πρώτη πρόβα στη Βιέννη

Οι πρώτες επίσημες εικόνες από την παρουσία της Ελλάδας στη σκηνή της Eurovision 2026 είδαν σήμερα, Κυριακή 3 Μαΐου, το φως της δημοσιότητας, αποτυπώνοντας για πρώτη φορά το σκηνικό concept που παρουσιάζει ο Akylas με το τραγούδι «Ferto».

Ο Έλληνας εκπρόσωπος ανέβηκε στη σκηνή σε μια εμφάνιση με έντονα στοιχεία video game αισθητικής, όπου – με την καλλιτεχνική επιμέλεια του Φωκά Ευαγγελινού στο creative direction – ξεδιπλώνεται ένα σύγχρονο, κινηματογραφικό σύμπαν.

Στο πλαίσιο της σκηνικής αφήγησης, ο Akylas έρχεται αντιμέτωπος με τέσσερις χαρακτήρες (Παρθένα Χοροζίδου, Χρίστος Νικολάου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Κωνσταντίνος Μακρυπίδης), σε μια χιουμοριστική αλλά και δυναμική διαδραστική συνθήκη που κινείται ανάμεσα σε πραγματικότητα και ψηφιακό κόσμο.

Στο αποκορύφωμα της εμφάνισης, υπάρχει μια πιο προσωπική και συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή: ο εκπρόσωπος της Ελλάδας «σπάει» τον ρόλο του, αφαιρεί τα γυαλιά του και απευθύνεται στη μητέρα του, δημιουργώντας ένα έντονο δραματικό πέρασμα μέσα στο συνολικό concept.

Η πρόβα ολοκληρώθηκε με θετικό πρόσημο, με την ελληνική αποστολή να δηλώνει ικανοποιημένη από την πρώτη εικόνα που αποδόθηκε στη σκηνή και να βλέπει το αποτέλεσμα να κινείται εντός του αρχικού σχεδιασμού.

Τη σκηνογραφική και δημιουργική ομάδα απαρτίζουν οι Χρήστος Μαγκανάς (video artist), Γιάννης Μουρίκης (set designer), Γιώργος Τέλλος (light designer), Φίλιππος Μίσσας (costume designer για τον Akyla) και Γιώργος Σεγρεδάκης (costume designer για τους τέσσερις χαρακτήρες).

Η δεύτερη τεχνική πρόβα της ελληνικής συμμετοχής έχει ήδη προγραμματιστεί για την Τετάρτη 6 Μαΐου.

