search
ΚΥΡΙΑΚΗ 03.05.2026 15:32
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.05.2026 13:52

«Εκλογές το συντομότερο» ζητά ο Τσουκαλάς: «Τώρα που έχουμε την προσοχή σας, προκηρύξτε τες να γυρίσει σελίδα ο τόπος»

03.05.2026 13:52
tsoukalas pasok

«Εκλογές το συντομότερο», ζητά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, σε δήλωσή του για την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού.

«Τώρα που έχουμε την προσοχή σας, προκηρύξτε τες επιτέλους να γυρίσει σελίδα ο τόπος», αναφέρει αντιγράφοντας τη φράση που χρησιμοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Είναι η μόνη υπηρεσία που μπορείτε να προσφέρετε», προσθέτει σκωπτικά, αναφέροντας πως «εκτός τόπου και χρόνου ο πρωθυπουργός πανηγυρίζει για τις αποδόσεις του προγράμματος “Σπίτι μου 2” και την έγκριση 13.461 δανείων, ενώ ο σκοπός του προγράμματος ήταν η ωφέλεια 20.000 δικαιούχων, που θα αγόραζαν σπίτι με χαμηλότοκο δάνειο».

Ο κ. Τσουκαλάς ρωτά «για ποιο λόγο επιλέγεται η πρόωρη λήξη του προγράμματος τον Ιούνιο ενώ ακόμα δεν έχουν απορροφηθεί τα κονδύλια και δεν έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις δανείων πολλών πολιτών που έχουν προχωρήσει σε οικονομικές δεσμεύσεις;» και υποστηρίζει πως σε ό,τι αφορά στην αποτελεσματικότητα του μέτρου για την ανάσχεση της στεγαστικής κρίσης «τα στατιστικά μιλούν από μόνα τους: το 2025 το κόστος ενοικίου αυξήθηκε κατά 10,1% ενώ η αυξητική πορεία συνεχίζεται και το 2026».

Ακόμα αναφέρει πως «το να μιλάει ο πρωθυπουργός για τις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών είναι σαν να δεσμεύεται ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα», καθώς «δικά του παιδιά είναι οι πλειστηριασμοί, οι κακόπιστες πρακτικές των funds, η αποθράσυνση των πιστωτών και η αποτυχία ελέγχου του ιδιωτικού χρέους».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ρωτά επιπλέον «γιατί η κυβέρνηση δεν ανοίγει τα χαρτιά της για την εξεταστική επιτροπή για τις παράνομες παρακολουθήσεις» και «αν η κυβέρνηση θα την μπλοκάρει με συνοπτικές διαδικασίες όπως διαβάζουμε στα ρεπορτάζ». Ρωτά επίσης αν «οι σκέψεις ότι θα αλλάξετε τον Ποινικό Κώδικα, ώστε η ποινή των Ταλ Ντίλιαν και των άλλων τριών κατηγορουμένων να πέσει στα μαλακά, ισχύουν». «Θα διαψεύσετε αυτά τα δημοσιεύματα ή απηχούν τις προθέσεις σας;», τονίζει.

Όσον αφορά «στο σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ», ρωτά αν «ισχύει ότι θα απορρίψετε την πρόταση σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής για τους πρώην υπουργούς σας» και τι απέγινε η άποψη της κυβέρνησης περί φυσικού δικαστή.

Διαβάστε επίσης:

Βαρδακαστάνης: Δεν μπαίνουμε στο παιχνίδι της 2ης θέσης -Στόχος μας το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα

Μητσοτάκης για Λιβύη: Αρχίζει συζήτηση για ΑΟΖ

Δημοσκόπηση Marc: Στο 32,2% η Νέα Δημοκρατία, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, τρίτη με πτώση η Πλεύση Ελευθερίας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
global-sumud-flotilla
ΚΟΣΜΟΣ

Global Sumud Flotilla: Παρατείνεται κατά 2 μέρες η κράτηση των δύο ακτιβιστών στο Ισραήλ

epistrofi_fota_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησε η επιστροφή των εκδρομέων της Πρωτομαγιάς – Σε ετοιμότητα η Τροχαία, αυξημένη κίνηση στα ΚΤΕΛ, γεμάτα πλοία στον Πειραιά (Video)

trump new
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: «Ο Τραμπ πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μία αδύνατη στρατιωτική επιχείρηση ή μία κακή συμφωνία», διαμηνύουν οι «Φρουροί της Επαναστάσης»

irakleio bar mahairoma (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρό επεισόδιο στο Ηράκλειο: Παραδόθηκε ο 18χρονος για το μαχαίρωμα του 57χρονου (Video)

TAXI NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 25χρονος για ληστείες σε βάρος αυτοκινητιστών – Τους έσφιγγε τη ζώνη γύρω από τον λαιμό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
MixCollage-02-May-2026-02-04-AM-2604
ΚΟΣΜΟΣ

Μπλόφα ή πραγματική απειλή για την Ελλάδα το νέο ναυτικό πρόγραμμα της Τουρκίας, με αεροπλανοφόρα και πυρηνοκίνητα υποβρύχια;

dimoskopisi-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Marc: Στο 32,2% η Νέα Δημοκρατία, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, τρίτη με πτώση η Πλεύση Ελευθερίας

marinakis_tsoukalas_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανεξάρτητες Αρχές: Το παρασκήνιο μιας ατυχούς συνεννόησης και γιατί υπαναχώρησε το ΠΑΣΟΚ 

GIORGOS_MILONAKIS
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μυλωνάκης: Πρώτα θετικά σημάδια μετά από 17 ημέρες νοσηλείας

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 03.05.2026 15:32
global-sumud-flotilla
ΚΟΣΜΟΣ

Global Sumud Flotilla: Παρατείνεται κατά 2 μέρες η κράτηση των δύο ακτιβιστών στο Ισραήλ

epistrofi_fota_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησε η επιστροφή των εκδρομέων της Πρωτομαγιάς – Σε ετοιμότητα η Τροχαία, αυξημένη κίνηση στα ΚΤΕΛ, γεμάτα πλοία στον Πειραιά (Video)

trump new
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: «Ο Τραμπ πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μία αδύνατη στρατιωτική επιχείρηση ή μία κακή συμφωνία», διαμηνύουν οι «Φρουροί της Επαναστάσης»

1 / 3