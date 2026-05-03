Ανεξάρτητες Αρχές: Το παρασκήνιο μιας ατυχούς συνεννόησης και γιατί υπαναχώρησε το ΠΑΣΟΚ 

Τα όσα έγιναν την περασμένη Πέμπτη στη Διάσκεψη των Προέδρων για τον Συνήγορο του Πολίτη και την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αποδεικνύουν πόσο δύσκολο είναι να συμφωνήσουν τα κόμματα μεταξύ τους σε στοιχειώδεις λειτουργίες του κράτους και πόσο ακόμα πιο δύσκολο είναι να τηρήσουν τα συμφωνηθέντα όταν το κομματικό συμφέρον επιβάλλει το σκληρό ροκ. Η αναβολή της συνεδρίασης προκειμένου να διεξαχθεί ψηφοφορία ήταν η ορατή κατάληξη μιας συνεννόησης που είχε προχωρήσει τις προηγούμενες βδομάδες αρκετά ώστε να θεωρείται λειτουργικά συμφωνημένη, αλλά δεν άντεξε όταν μεταβλήθηκε το ευρύτερο πολιτικό κλίμα. Τις τελευταίες ώρες η αντιπαράθεση μεταφέρθηκε στο πεδίο των διαρροών, με τη Νέα Δημοκρατία και τον Παύλο Μαρινάκη να μιλά για υπαναχώρηση του ΠΑΣΟΚ και τη Χαριλάου Τρικούπη εκπροσώπου τύπου Κώστα Τσουκαλά να καταγγέλλει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι ψεύδεται και να μιλά για αντιθεσμική μεθόδευση από την πλευρά της κυβέρνησης.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται δύο πρόσωπα και, κυρίως, ένα ερώτημα πολιτικής λογικής. Από τη μία, ο Αντώνης Μακρυδημήτρης για τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη. Από την άλλη, η Αικατερίνη Συγγούνα για την Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Η κυβερνητική εκδοχή είναι σαφής. Είχε διαμορφωθεί, μέσα από υψηλόβαθμους διαύλους συνεννόησης με το ΠΑΣΟΚ, ένα ισορροπημένο «δίδυμο», στο οποίο η Νέα Δημοκρατία αποδεχόταν την κ. Συγγούνα και το ΠΑΣΟΚ αποδεχόταν τον κ.Μακρυδημήτρη.

Η εκδοχή του ΠΑΣΟΚ είναι διαφορετική. Υποστηρίζει ότι το ίδιο στη διάσκεψη των προέδρων διά του Παναγιώτη Δωδώνη είχε εισηγηθεί τον Αλκη Δερβιτσιώτη για τον Συνήγορο του Πολίτη και την κ. Συγγούνα για την Αρχή Προστασίας Δεδομένων, και ότι ουδέποτε υπήρξε τελική συναίνεση για τον κ. Μακρυδημήτρη. Το ερώτημα όμως δεν είναι τι έγινε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αλλά τι προηγήθηκε βδομάδες πριν. Εδώ οφείλει να μπει όχι μόνο η κομματική αφήγηση, αλλά και η κοινή λογική. Διότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να υποστηριχθεί πειστικά ότι η Νέα Δημοκρατία θα συναινούσε να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί μια διαδικασία μόνο για να περάσει η υποψηφιότητα που στήριζε το ΠΑΣΟΚ, χωρίς να έχει διασφαλίσει αντίστοιχα τη στήριξη για τον δικό της υποψήφιο στον Συνήγορο του Πολίτη. Με απλά λόγια μια κυβερνητική πλειοψηφία μπορεί να δεχθεί έναν αμοιβαίο

συμβιβασμό, όχι όμως να εμφανιστεί ως αφελής διαχειριστής μιας μονομερούς διευκόλυνσης προς το

ΠΑΣΟΚ. Ακριβώς γι’ αυτό, εκ του αποτελέσματος και της στοιχειώδους πολιτικής λογικής, η εκδοχή της Νέας Δημοκρατίας περί συνολικής συμφωνίας των δύο κομμάτων εμφανίζεται πιο συνεκτική από εκείνη του ΠΑΣΟΚ, το οποίο τώρα επιχειρεί να περιγράψει την άλλη πλευρά ως αφελή και περίπου ως πρόθυμη να υπερψηφίσει μόνο τη δική του επιλογή.

Η πιο πιθανή εξήγηση για τη μεταβολή της στάσης του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται όχι στη διαδικασία, αλλά στο timing. Η υπόθεση των υποκλοπών επανήλθε έντονα στην επικαιρότητα μετά τις τελευταίες εξελίξεις γύρω απόφαση του εισαγγελία Τζαβέλλα να μην βγάλει από το αρχείο την υπόθεση για περαιτέρω έρευνα, γεγονός που επιβάρυνε εκ νέου το πολιτικό περιβάλλον για τη Χαριλάου Τρικούπη. Σε μια τέτοια συγκυρία, η εικόνα μιας συνεννόησης με την κυβέρνηση για δύο κορυφαίες ανεξάρτητες αρχές, και μάλιστα με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων να βρίσκεται στον πυρήνα της δημόσιας συζήτησης περί θεσμών και κράτους δικαίου, έγινε πολιτικά πολύ δυσκολότερη για το ΠΑΣΟΚ να εξηγηθεί στο εσωτερικό του ακροατήριο. Πολύ περισσότερο όταν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης θα το κατηγορούσαν για συμπαιγνία με τη Νέα Δημοκρατία κάτι που σε υψηλούς τόνους έκανε μέσα στη συνεδρίαση η Ζωή Κωνσταντοπούλου . Ηταν, υπό αυτή την έννοια, πιο εύκολο να διασωθεί η σκληρή

αντιπολιτευτική γραμμή παρά να τηρηθεί μέχρι τέλους μια σύνθετη συμφωνία θεσμικού χαρακτήρα. Αυτό εξηγεί και την τελική εμπλοκή. Ο κ. Κακλαμάνης, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες έφερε στη Διάσκεψη τα ονόματα που θεωρούσε ότι είχαν προεγκριθεί πολιτικά και θα εγκρίνονταν στη σχετική ψηφοφορία. Στην πορεία, όταν κατέστη σαφές ότι δεν υπήρχε πια η βεβαιότητα για την απαιτούμενη πλειοψηφία γύρω από τον κ. Μακρυδημήτρη, η συνεδρίαση ανεβλήθη ώστε να μη διεξαχθεί μια

ψηφοφορία που θα έκαιγε οριστικά την υποψηφιότητα Μακρυδημήτρη η οποία, μέχρι εκείνη τη στιγμή, αντιμετωπιζόταν θετικά και από άλλες πλευρές. Το ΠΑΣΟΚ, αντιθέτως, επιχείρησε να μετατρέψει την αναβολή σε απόδειξη κυβερνητικής αμηχανίας και να επιμείνει ότι τουλάχιστον η κ. Συγγούνα θα μπορούσε να περάσει. Αλλά ακριβώς εκεί βρίσκεται και ο πυρήνας της διαφοράς. Η κυβέρνηση δεν είχε κανέναν προφανή λόγο να αποδεχθεί ένα σχήμα στο οποίο θα καταγραφόταν μόνο η επιτυχία της πρότασης του ΠΑΣΟΚ και όχι η συνολική συνεννόηση που, κατά τη δική της αντίληψη, είχε προηγηθεί. Μάλιστα γαλάζιοι βουλευτές αναφέρουν ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. λειτούργησε κουτοπόνηρα θεωρώντας ότι θα μπορέσει να υπερψηφιστεί μόνο η δική του υποψηφιότητα

και μετά να πιέσει για να αντικατασταθεί ο κ. Μακρυδημήτρης με άλλο υποψήφιο στον οποίο όχι μόνο

θα συμφωνούσε αλλά και θα υποδείκνυε εξού και η αιφνιδιαστική πρόταση για τον κύριο Δερβιτσιώτη, δηλαδή να κερδίσει δύο στα δύο .

Η υπόθεση, τελικώς, λέει κάτι ευρύτερο και μάλλον πιο ανησυχητικό. Πόσο δύσκολο είναι τα κόμματα όχι μόνο να συμφωνήσουν στα αυτονόητα της θεσμικής λειτουργίας του κράτους αλλά και να τηρήσουν μια συμφωνία όταν αυτή παύει να είναι πολιτικά βολική για έναν από τους δύο συνομιλητές. Οι ανεξάρτητες αρχές, που θα έπρεπε να αποτελούν πεδίο στοιχειώδους συμπεριφοράς σοβαρότητας και συνεννόησης, μετατράπηκαν και πάλι σε πεδίο τακτικισμών. Και η πραγματική ζημία δεν είναι μόνο ότι δεν καλύφθηκαν δύο κρίσιμες θέσεις. Είναι ότι επιβεβαιώθηκε, για μία ακόμη φορά, πόσο εύθραυστη είναι στην πράξη η θεσμική εμπιστοσύνη ακόμη και όταν, ύστερα από κόπο και αλλεπάλληλες διαβουλεύσεις, φαίνεται πως έχει χτιστεί ένας ελάχιστος κοινός τόπος.

